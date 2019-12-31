Финансы

РЕН ТВРЕН ТВЦентробанк опустил курс евро на 1,3 рубля

Центробанк России обнародовал новый официальный курс евро к рублю. В итоге он составил 68,05 рубля, снизившись на 1,3222 рубля. Доллар также опустился на 67,17 копейки, составив 61,234 рубля.
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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 10 января, в размере 68.0555 руб. против 69.3777 руб. на 1 января

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Банк России понизил официальный курс евро на 1,32 рубля

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Официальный курс евро упал более чем на 1,3 руб

РБКвчера в 05:03

ЦБ впервые в 2020-м обновил курсы валют: евро и доллар подешевели

Аргументы и Фактывчера в 07:19

«Прошедший год был достаточно успешным для председателя Банка России»

BFM.ruвчера в 00:09
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
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Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
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РИА Новости 01:36
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Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
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В России рекордно подешевел iPhone 7

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Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

РБК 02:36
Экономика

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
REGNUM 02:43
Происшествия

В Ухте локализовали пожар на НПЗ

Спасатели локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми на площади 800 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
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Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
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Авто

В Китае представили конкурента Mercedes S-Class — Hongqi H9

С 2015 года компания стала заниматься сборкой премиальных авто, продажи которых рассчитаны на обеспеченных граждан Китая, а этот год решили начать с выпуска нового флагмана, призванного заменить модель Hongqi H7.
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В России появится перечень востребованных должностей среди учителей

В пресс-службе Минпросвещения журналистам пояснили, что в России в рамках нацпроекта "Образование" будет создан отдельный перечень самых востребованных должностей среди учителей.
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Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
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По окончании встречи один из болельщиков выбежал на футбольное поле и обнял капитана и форварда каталонцев Лионеля Месси.
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:18
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