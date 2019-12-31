Финансы
РЕН ТВЦентробанк опустил курс евро на 1,3 рубля
Центробанк России обнародовал новый официальный курс евро к рублю. В итоге он составил 68,05 рубля, снизившись на 1,3222 рубля. Доллар также опустился на 67,17 копейки, составив 61,234 рубля.
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