Центробанк России обнародовал новый официальный курс евро к рублю. В итоге он составил 68,05 рубля, снизившись на 1,3222 рубля. Доллар также опустился на 67,17 копейки, составив 61,234 рубля.

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