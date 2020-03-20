Финансы

Live24Live24Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 6% годовых

В Центральном банке России сообщили, что ставка на уровне 6% годовых будет сохранена. Решение было принято в ходе совета директоров. Ранее ставка была снижена на 25 базисных пунктов во время такого же совещания в феврале.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом
 Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.
Коммерсантъ20 марта в 17:48

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Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК20 марта в 12:14

ЦБ доверился внутреннему механизму стабилизации экономики

Коммерсантъ20 марта в 17:48

Глава ТПП считает «благом для предпринимательства» сохранение ключевой ставки ЦБ

ТАСС20 марта в 09:33

Набиуллина рассказала о принятии решения по ключевой ставке

Интерфакс20 марта в 08:27

Центробанк не снизил ставку: что будет с инфляцией, кредитами, рублем

РИА Новости21 марта в 01:00

Песков: ЦБ самостоятельно решил сохранить ключевую ставку

News.ru20 марта в 07:42
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Комментарии

Экономика

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Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

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В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
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В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
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Следователи передали в суд уголовное дело в отношении двоих рецидивистов, которые в апреле минувшего года устроили массовый побег задержанных и осужденных из изолятора временного содержания в Туве.
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Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
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Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Общество

РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву

МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.
РИА Новости вчера в 13:28
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В Москве покончил с собой дознаватель МВД

В Москве на службе покончил с собой молодой сотрудник МВД, лейтенант полиции, работавший дознавателем.
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Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону

Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Live24 03:29
Финансы

ЦБ продал валюту на 13,7 млрд долларов

ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности продал на рынке валюту на 13,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
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ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Газета.Ru 04:29
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Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
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Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
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Россия завершила переброску помощи в Италию

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Интерфакс 03:29
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Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
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Видео из ванной опубликовала обнажённая Мадонна

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Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

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Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Россию

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В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

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Skoda назвала российские цены на новый Skoda Rapid

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новый Skoda Rapid.
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В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
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