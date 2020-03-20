Финансы
Live24Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 6% годовых
В Центральном банке России сообщили, что ставка на уровне 6% годовых будет сохранена. Решение было принято в ходе совета директоров. Ранее ставка была снижена на 25 базисных пунктов во время такого же совещания в феврале.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.Коммерсантъ20 марта в 17:48
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Глава ТПП считает «благом для предпринимательства» сохранение ключевой ставки ЦБ
ТАСС20 марта в 09:33
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