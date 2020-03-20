с чего всё началось

В Центральном банке России сообщили, что ставка на уровне 6% годовых будет сохранена. Решение было принято в ходе совета директоров. Ранее ставка была снижена на 25 базисных пунктов во время такого же совещания в феврале.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Общество Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.

Общество Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.

Политика Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

Происшествия В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Экономика Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде 20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.

Здоровье Минздрав пояснил, для кого наиболее опасен коронавирус Как пояснила главный геронтолог ведомства Ольга Ткачёва, вирус представляет угрозу не только для пожилых людей, но и для пациентов с рядом заболеваний.

Шоу-бизнес Поклонники перестали узнавать Татьяну Догилеву Буквально несколько часов назад во Всемирной паутине появилась фотография знаменитой и популярной еще с советских времен актрисы – Татьяны Догилевой.

Спорт Японский премьер усомнился в возможности проведения ОИ-2020 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в «сложившихся в мире обстоятельствах» на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщили СМИ.