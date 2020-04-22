Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года. Поскольку сделки совершались расчетами «завтра», расход этой суммы отражен в отчетности банка за 21 апреля.

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Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. 1,8K

Происшествия Коронавирус выявлен у россиянина на борту круизного лайнера в Японии Инфицированный коронавирусом COVID-19 россиянин находится на борту круизного лайнера Costa Atlantica в японском порту Нагасаки, его состояние опасений не вызывает, сообщило посольство России в Токио. 12

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Общество Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил РБК, что традиционный Парад Победы, от проведения которого 9 Мая власти отказались, может быть перенесен либо на 24 июня, либо на 3 сентября (день окончания Второй мировой войны, совпадающий в РФ с днем солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденным в 2005 году в годовщину трагедии с захватом заложников в Беслане). 15

Кино Disney снимает третий сезон «Мандалорца» Студия Disney начала работу над третьим сезоном сериала "Мандалорец" до выхода первого, передает Variety со ссылкой на собственный источник. 2

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Происшествия Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района. 1K

Общество Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию "Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении. 21

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Общество В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России Эпидемия коронавируса нового типа в России ещё находится на стадии роста, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, сообщает РИА «Новости». 397

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