Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года. Поскольку сделки совершались расчетами «завтра», расход этой суммы отражен в отчетности банка за 21 апреля.

Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля

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