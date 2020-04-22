Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года. Поскольку сделки совершались расчетами «завтра», расход этой суммы отражен в отчетности банка за 21 апреля.

Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля

Происшествия СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских В правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия. 5,7K

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 58

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 46

Общество Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни. 125

Шоу-бизнес Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 46

Экономика Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий Перечень системообразующих предприятий отечественной экономики в сфере торговли и промышленности был дополнен: Минпромторг внес в данный список еще 246 организаций, относящихся к 15 различным отраслям. 188

Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 39

Кино Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса 20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов. 39

Транспорт Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов проинформировал, что около 600 человек стремились воспользоваться общественным транспортом без разрешения на передвижение по городу. 135

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,4K

Политика Путин в среду пообщается с главами Свердловской и Воронежской областей Президент России Владимир Путин в среду в онлайн-формате пообщается с губернаторами Свердловской и Воронежской областей Евгением Куйвашевым и Александром Гусевым, а также проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2

Происшествия Из-за сильного ветра в Москве на машину упало дерево На севере Москвы из-за сильных порывов ветра упало дерево и повредило один автомобиль.

Общество Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута. 962