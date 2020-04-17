Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
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Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Lenta.ru06:12

Глава Банка России оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

Газета.Ru05:58

В Центробанке не увидели необходимости в раздаче денег населению во время коронавируса

Фонтанка.Ру05:24

Набиуллина оценила идею раздавать населению «деньги с вертолёта»

News.ru05:38

Набиуллина раскритиковала идею раздачи россиянам «денег с вертолета»

Московский Комсомолец05:35

Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии

Znak.com05:43

«Вертолётные деньги»? Следите за руками: Набиуллина на пальцах показала ответ по деньгам для бедных

Царьград05:08
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Самолет ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии

Отмечается, что российский истребитель Су-35 поднимался с авиабазы «Хмеймим» на перехват американского разведывательного самолета Boeing P-82A Poseidon.
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Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.
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В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
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В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

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Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово

Завершение работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) Домодедово предложено перенести с 2020 на 2024 год, следует из проекта постановления, подготовленного Минтрансом.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 30 апреля

Режим самоизоляции в Омской области продлён до 30 апреля, сообщили журналистам в пятницу в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:32
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Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля

Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
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Пандемия открыла тайны вербовки российских детей Госдепом

Известно одно - с 2014 года Россия не участвует в обмене школьниками с Соединенными Штатами из-за «неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой».
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В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Специалисты группы в ходе проверки выявили, что в больницах не хватает инфекционных коек, отсутствует необходимое оборудование.
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Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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