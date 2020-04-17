Экономика
Lenta.ruЦентробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
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Экономика
Истекшие банковские карты разрешили использовать до 1 июля
Банк России разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля 2020 года.
9111.ru 05:49
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Crytek работает над Crysis Remastered
Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Собчак назвала карантинные челленджи психическим отклонением
Многие популярные артисты устраивают эти челленджи для привлечения внимания подписчиков в Сети во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Слово и Дело 06:35
Общество
Главврач больницы в Москве рассказал о работе на пределе возможностей
Больница имени Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты.
Российская газета 00:32
Армия и оружие
Самолет ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии
Отмечается, что российский истребитель Су-35 поднимался с авиабазы «Хмеймим» на перехват американского разведывательного самолета Boeing P-82A Poseidon.
ГЛАС.RU 03:30
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 11:08
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.
RT на русском 03:34
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Экономика
Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово
Завершение работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) Домодедово предложено перенести с 2020 на 2024 год, следует из проекта постановления, подготовленного Минтрансом.
РБК 05:24
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 30 апреля
Режим самоизоляции в Омской области продлён до 30 апреля, сообщили журналистам в пятницу в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:32
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Происшествия
Готовивший нападение на школу в Красноярске подросток арестован
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 06:26
Здоровье
Глава ФМБЦ рассказал, чем именно помогает медицинская маска
От чего на самом деле защищают маски, РЕН ТВ рассказал гендиректор Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России - доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Самойлов.
РЕН ТВ 03:00
Общество
В Кремле оценили реализацию мер поддержки бизнеса из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход реализации мер поддержки малых и средних предпринимателей в условиях распространения коронавируса.
RT на русском 06:00
Политика
Пандемия открыла тайны вербовки российских детей Госдепом
Известно одно - с 2014 года Россия не участвует в обмене школьниками с Соединенными Штатами из-за «неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой».
Ридус 15 апреля в 18:34
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Политика
Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран
Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
Здоровье
В Ростовской области выявили недостаток инфекционных коек
Специалисты группы в ходе проверки выявили, что в больницах не хватает инфекционных коек, отсутствует необходимое оборудование.
Эксперт ЮГ 02:25
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Твой Континент 02:26
Футбол
«Бавария» оштрафует Комана. Он приехал на тренировку на McLaren, а не на клубной Audi
Sports.ru 04:34
Путешествия
Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа
Вестник Кавказа 05:05
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Кино
Скончался актер из «Рэмбо» Брайан Деннехи
Rambler News Service 05:49
Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Здоровье
Врач назвал самый смертоносный продукт в мире
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков заявил, что самым вредным в мире продуктом является сахар.
ФАН вчера в 10:15