Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

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