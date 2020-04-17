Экономика
Lenta.ruЦентробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
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Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
Военное дело 15 апреля в 04:50
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Принятие документа поддержал Роспотребнадзор. В пресс-службе ведомства заявили, что им часто поступают жалобы на подобные заведения.
Муксун.fm 14:00
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
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Совфед одобрил перенос дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября
Совет Федерации одобрил перенос дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, передает «РИА Новости».
РБК 10:46
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Общество
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался еще 21 пациент с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.
РБК 16:36
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци официально отменили свадьбу
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци должны были пожениться уже в конце мая — однако планы отменились из-за пандемии коронавируса.
Salt Mag 03:54
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на зарубежные рейсы до августа
Купить билеты на зарубежные рейсы "Аэрофлота" возможно не ранее 1 августа, следует из данных системы бронирования на сайте авиакомпании.
РИА Новости 05:11
Общество
Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии
После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
Общество
Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом
Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:25
Общество
Международный экипаж МКС вернулся на Землю
В Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля «Союз». Он вернул на Землю международный экипаж МКС.
НТВ 03:33
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Игры
Классика нового поколения – вышел фанатский проект Need for Speed Most Wanted Redux 2020, опубликована эффектная демонстрация проекта
Энтузиаст KryZeePlays опубликовал новую версию проекта Need for Speed Most Wanted Redux 2020.
Городской портал Новый Нижний вчера в 13:00
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Кино
Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»
Warner Bros. продолжает интриговать поклонников новыми кадрами из грядущего блокбастера «Чудо-женщина: 1984».
Киноафиша России 05:23
Здоровье
Главврач Англии назвал три фактора, повышающие опасность коронавируса
Существуют три основных фактора, которые способны повысить риск заражения и смерти от коронавирусной инфекции.
ФАН 15:48
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
Общество
Губернатор Воробьев пообещал продолжить стройки в Московской области
Губернатор Воробьев пообещал продолжить стройки в Московской области Глава Подмосковья планирует поддержать строительную сферу.
Экспресс газета 14:12
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
Происшествия
Житель Кудрово забрал выброшенную на помойку змею
Местный житель признался, что никогда не содержал змею, но считает, что справится – мужчина не смог оставить питомца в беде.
Gazeta.SPb 16:28
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Армия и оружие
Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире
Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия вчера в 03:27
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Политика
Путин: Пик коронавируса еще не пройден
Нужна стопроцентная готовность, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции, открывая инфекционные больницы в дистанционном режиме.
Российская газета 09:20