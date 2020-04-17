Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
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Набиуллина считает, что в России нельзя «разбрасывать деньги с вертолёта»

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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам

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Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

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Глава Банка России оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

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Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

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Набиуллина прокомментировала идею о «вертолетных деньгах» для россиян

ТАСС04:40

Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим

Взгляд.рувчера в 06:02
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Общество

Кремль признал недостаточную эффективность поддержки бизнеса

В Кремле фиксируют недостаточную эффективность реализации мер антикризисной поддержки бизнеса и граждан, разработанных правительством.
Московский Комсомолец 05:51
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Армия и оружие

Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде

РБК 12:41
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Общество

Главврач больницы в Москве рассказал о работе на пределе возможностей

Больница имени Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты.
Российская газета 00:32
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Общество

Россияне захотели получать 80 тысяч рублей на самоизоляции

Специалисты сервиса по интернет-рекрутменту выяснили, что жителям России для комфортной жизни на самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей.
VSE42.RU вчера в 22:05
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Энергетика

Нефть WTI рухнула до $17 за баррель

Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
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Наука

Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
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Здоровье

В Петербурге в Боткинскую больницу госпитализировали 137 медработников

137 врачей, медсестер и санитарок госпитализированы с COVID-19 в инфекционную больницу имени Боткина.
Российская газета 12:38
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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Политика

Разведка США предупреждала НАТО о коронавирусе в ноябре

Разведка США предупредила НАТО и Израиль о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря, пишет 16 апреля The Times of Israel.
Известия вчера в 21:15
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Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".
Интерфакс вчера в 13:51
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Политика

РБК: в Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 15 апреля в 13:54
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Политика

Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда.
Известия 12:30
Технологии

Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным

Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com 05:53
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Происшествия

Женщину отказались доставлять к психиатру за нарушение самоизоляции

Силовиков не устроила нервная реакция женщины и они доставили ее сначала в ОВД «Текстильщики», а затем в психиатрическую больницу.
Собеседник 11:07
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Общество

Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 15 апреля в 05:35
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Политика

Лоза ответил Уткину на его заявление о Крыме

Артист посоветовал спокойно относиться к подобным заявлениям и добавил, что в последнее время люди, которые никакого отношения к Крыму не имеют, все чаще начали высказывать свое мнение, но не стоит обращать на это внимание.
РИА Новости Крым 10:52
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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Экономика

Российским семьям хватит денежных запасов на 63 дня

Национальный центр финансовой грамотности советует населению начать копить денежные средства, хотя бы по 10% от доходов.
Местное время (г. Пермь) 02:29
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Хоккей

Владимир Крикунов: «В Черногории человек сорок сидят в тюрьме, потому что выходили на улицу без разрешения»

Человек сорок уже сидят, крепко взялись.
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Политика

Путин: новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей

Причинами возникновения новых очагов коронавируса являются, как правило, недоработки со стороны властей, которые что-то просмотрели или недопроверили.
Будущее России. Национальные проекты 09:58
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Общество

Губернатор вводит пропускной режим в Саратовской области

На территории Саратовской области с 20 апреля вводится пропускной режим.
АиФ Саратов 06:38
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Шоу-бизнес

Певица Zivert удивила поклонников внешним видом

Pravda.Ru вчера в 12:12
Экономика

Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости 15 апреля в 08:53
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Происшествия

Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице

Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
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Наука

Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака

В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала.
Машины и Механизмы 09:17
Космос

Российская «Федерация» точно сядет

Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
Lenta.ru 06:25
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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