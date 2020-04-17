Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам

Национальная служба новостей06:15

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Lenta.ru06:12

Глава Банка России оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

Газета.Ru05:58

Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии

Znak.com05:43

Набиуллина оценила идею раздавать населению «деньги с вертолёта»

News.ru05:38

В Центробанке не увидели необходимости в раздаче денег населению во время коронавируса

Фонтанка.Ру05:24

Набиуллина: прямые выплаты актуальны как мера соцподдержки населения

ТАСС04:40
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Политика

Путин вновь обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям России 15 апреля.
Газета.Ru 15 апреля в 05:59
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Футбол

Чемпион мира в составе сборной Англии умер от коронавируса

Впервые вспышку коронавируса выявили в китайском Ухане в декабре 2019 года.
Vprognoze.ru 08:35
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Политика

Бороться с коронавирусом Абхазии поможет Черноморский флот

"Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота помогут в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия", - добавил Рулев.
Вестник Кавказа 05:39
Политика

Путин провёл разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
RT на русском 08:08
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Происшествия

Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве

Москва, 17 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Следователи предъявили обвинение адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину в мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM 01:34
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Здоровье

Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ

Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 16 апреля, на сайте Change.org разместили петицию об отставке главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой в Уфе.
ToDay News Ufa 03:24
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Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
Российская газета 06:38
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Политика

В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине.
RT на русском 08:58
Политика

Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 08:55
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Технологии

Антипиратский закон могут распространить на мобильные приложения

Документ предполагает, что Роскомнадзор сможет блокировать пиратский контент не только на сайтах, но и в мобильных приложениях.
Adindex.ru вчера в 22:50
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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Общество

Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом

Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
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Происшествия

Суд прекратил дело против прошедшего через детскую площадку волонтера

15 апреля полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной.
РБК 08:42
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

RT на русском 05:11
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
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Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Ведомости 05:54
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Энергетика

Цена нефти WTI упала ниже $18 впервые с 2002 года

Если в начале дня, по данным торгов, майские фьючерсы WTI стоили выше $20, то по состоянию на 15:45 за баррель техасской нефти дают уже менее $18.
DP.RU 08:51
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Общество

Трамп представил план выхода США из карантина

«Моя администрация разработала новые федеральные указания, которые позволят губернаторам поэтапно «открывать» их штаты»,- заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что одни штаты «откроются» раньше других.
Expert.ru 03:34
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Авто

Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая

Компания Toyota объявила о «заморозке» текущих цен на все автомобили Toyota и Lexus до конца мая 2020 года.
Автоновости дня вчера в 01:32
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Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.
RT на русском 03:51
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Общество

В Чечне на выходные введен строгий карантин

Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил жителям республики выходит на улицу на выходных.
Коммерсантъ 08:51
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Происшествия

В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
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Кино

Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»

Warner Bros. продолжает интриговать поклонников новыми кадрами из грядущего блокбастера «Чудо-женщина: 1984».
Киноафиша России 05:23
Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран

Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Биатлон

Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт вчера в 05:09
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Происшествия

В Саратове начали массово штрафовать граждан за прогулки и пробежки

Отмечается, то люди покинули место проживания для осуществления прогулок, пробежек в нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Саратовской области.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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