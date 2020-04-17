Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

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Политика Бороться с коронавирусом Абхазии поможет Черноморский флот "Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота помогут в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия", - добавил Рулев.

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