Как заявила чиновница, моратория на снятие банковских вкладов также можно не ожидать - с ликвидностью банковской системы проблем нет. Все новости Южного Федерального на канале Яндекс.Дзен

Политика Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 55

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. 227

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,6K

Гаджеты Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценили в 99 долларов Xiaomi Mi Display 1A относится к бюджетникам, так как его стоимость составляет всего 99 долларов, что в пересчете на российскую валюту — 7,3 тысячи рублей. 8

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 716

Общество Глава следствия по делу Магомедовых стал топ-менеджером дочки «Ростеха» Холдинговая компания «РТ-Химкомпозит», «дочка» госкорпорации «Ростех», объединяет российские научно-исследовательские и научно-производственные центры, занятые в области произвоства изделий и конструкций из полимерных композитных материалов.

Политика Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными. 576

Общество В Ростовской области зарегистрировали 60 новых больных коронавирусом По данным на утро понедельника, 20 апреля, число новых зараженных в области за сутки составило 60 человек из 17 городов и районов области. 114

Политика Губернатор Псковской области попросил отложить весенний призыв Псков, 20 апреля 2020, 12:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил отложить весенний призыв в регионе из-за пандемии коронавируса. 1

Экономика FT: экономический кризис ставит под угрозу 59 млн рабочих мест в ЕС Почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.