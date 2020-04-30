Экономика
Парламентская газетаЦентробанк отменил комиссии за переводы до 100 тысяч рублей
Если сумма переводов за месяц превысит отметку 100 тысяч рублей, то комиссия составит минимум 0,5 процентов, но не более 1500 рублей. Такая мера предусмотрена, чтобы поддержать россиян во время эпидемии коронавируса, отмечали в Центробанке.
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Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда
Комсомольская правдавчера в 18:01
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Atas.info вчера в 23:25
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РИА Новости вчера в 19:50
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В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
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Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
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В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
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REGNUM вчера в 23:33
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Новая функция появилась в WhatsApp
В WhatsApp появились новые возможности.
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РИА Новости вчера в 18:56
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
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«ПСЖ» объявлен чемпионом Франции
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) официально объявила «ПСЖ» чемпионом Франции по итогам сезона-2019/20.
Sport24.ru вчера в 11:32
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ТАСС вчера в 23:03
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
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Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 02:24
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
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Экономика
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Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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