Если сумма переводов за месяц превысит отметку 100 тысяч рублей, то комиссия составит минимум 0,5 процентов, но не более 1500 рублей. Такая мера предусмотрена, чтобы поддержать россиян во время эпидемии коронавируса, отмечали в Центробанке.

Центробанк отменил комиссии за переводы до 100 тысяч рублей

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