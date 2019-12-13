Центробанк России в пятницу отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка". Приказ об этом размещен на официальном сайте Центробанка.

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

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