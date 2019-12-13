Экономика
Российская газетаЦентробанк отозвал лицензии у двух банков
Центробанк России в пятницу отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка". Приказ об этом размещен на официальном сайте Центробанка.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Хоккей
Сборная России одержала победу над Финляндией на «Газпром Арене»
На «Газпром Арене» завершилась встреча сборной России с национальной командой Финляндии в рамках Кубка Первого канала.
Политика
На Украине не исключили ввод миротворцев ООН в Донбасс
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если на базе минских соглашений все же не удастся вернуть мир в стране, то Киев может обратиться к ООН с просьбой о введении миротворческого корпуса в Донбасс.
Авто
Land Rover готовит новый бюджетный и роскошный внедорожники
Компания Land Rover готовит две новые модели — бюджетный и роскошный внедорожник, сообщает Autocar.
Происшествия
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Происшествия
Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу
Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва
Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Происшествия
Противников мусоросжигательного завода задержали под Казанью
Полицейские задержали около 10 активистов под Казанью, где строят мусоросжигательный завод.
Политика
Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
Наука
«Естественная» продолжительность жизни человека составляет 38 лет
Результаты ученых достаточно шокирующие – продолжительность жизни человека в природных, аборигенных условиях составляет 38 лет.
Авто
Opel возобновил продажи в России
Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Здоровье
Прививку от гриппа в 2019 году сделали более 46% россиян
Почти 70 млн россиян, что составляет 46,4% от населения страны, сделали прививку от гриппа в 2019 году.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой отобрал у нее общую дочь
По словам Даны Борисовой, ее бывший муж Максим Аксенов в присутствии наряда полиции и медиков скорой помощи забрал у нее дочь.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Общество
ВЦИОМ оценил число одобряющих закон о домашнем насилии россиян
Большинство жителей России — 70% — считают, что в стране нужен закон о домашнем насилии.
Политика
На Украине русский язык знают лучше россиян, заявили в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко выразил уверенность, что Жители Украины якобы знают русский язык лучше, чем россияне.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Космос
Физики возродили идею о сигнале темной материи из центра Галактики
Ученые заключают, что такой анализ не дает надежных результатов, поэтому необходимо вернуться к исходной позиции, по которой избыток гамма-лучей из центра Млечного Пути все-таки может быть связан с темной материей.
Политика
Посол ЕС считает, что инцидент в Берлине может повлиять на отношения Москвы и Брюсселя
Высылка из ФРГ двух сотрудников посольства РФ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии может повлиять на отношения Москвы и Брюсселя.