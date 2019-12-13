Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦентробанк отозвал лицензии у двух банков

Центробанк России в пятницу отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка". Приказ об этом размещен на официальном сайте Центробанка.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

ЦБ РФ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского народного банка

Интерфакс13 декабря в 01:06

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском13 декабря в 01:24

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
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Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
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Президент Эстонии извинилась за слова главы МВД о премьере Финляндии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё извинилась за слова своего коллеги по правительству, министра внутренних дел Марта Хельме, о премьер-министре Финляндии Санне Марин.
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Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
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Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
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Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах.
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Политика

Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.
РИА Новости 07:16
Общество

Шапито у речвокзала. Собственник земли написал письмо Валерию Радаеву

Собственники земли в письмах к главе региона не раз озвучивали готовность передать ее в муниципальную или государственную собственность на возмездной основе - путем выкупа или мены.
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Общество

В волгоградской школе учитель отстригла челку ученику

Kursk.com 14 декабря в 13:25
Музыка

Сергей Лазарев не сдержал эмоций после вопроса о Диме Билане

Bimru.ru 07:26
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
Фигурное катание

Опубликован состав участников чемпионата России по фигурному катанию

Pravda.Ru 07:23
Космос

Рогозин рассказал о планах сделать «лифт» на Луну

«Роскосмос» намерен создать универсальный модуль для посадок на Луну.
Коммерсантъ 07:39
Общество

Роскомнадзор призвал Twitter объяснить блокировку аккаунтов из России

Роскомнадзор обратился к Twitter с просьбой объяснить ограничение доступа к ряду аккаунтов из России.
RT на русском 05:49
Футбол

СМИ: Слуцкий возглавит «Рубин»

RT на русском 07:42
Футбол

В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста Зозулю

Футбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.
Аргументы и Факты 01:18
Музыка

Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers

Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
ТАСС 02:48
Интернет

Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Astera вчера в 13:07
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк игры Gothic

Напомним, что оригинальная Gothic вышла в 2001 году.
RuNews24.ru 14 декабря в 03:42
Общество

Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

Известия 04:40
Футбол

Григорий Иванов: «Не представляю себе российский футбол без Гинера»

Про «Динамо», «Спартак», Тулу, которая хочет забрать Меркулова в конце сезона.
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Происшествия

Адвокат Соколова рассказал о попытках историка покончить с собой

Газета.Ru 07:18
Политика

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Газета.Ru 07:33
Наука

Выявлен вред от электронных сигарет

Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
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Футбол

Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф

Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Вести.Ru 07:25
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Политика

Джулиани привел доказательства коррупции демократов на Украине

"Должно быть пять, шесть или семь украинских свидетелей, которые в один голос заявляют, что они в течение последних двух лет пытались приехать в США и представить нам доказательства крупного сговора украинцев, затрагивавшего демократов на выборах 2016 года, и весомые свидетельства связанной с этим коррупции", - указал адвокат Трампа.
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Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат

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Общество

В Кремле заявили о невмешательстве в спор Rambler и Twitch

Кремль не вмешивается в судебное разбирательство между Rambler и сервисом Twitch, заявил 16 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Как работают Яндекс.Новости?
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