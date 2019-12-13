Экономика
Российская газетаЦентробанк отозвал лицензии у двух банков
Центробанк России в пятницу отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка". Приказ об этом размещен на официальном сайте Центробанка.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Общество
Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы
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Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
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Экономика
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Эксперт Джим Мюнстер утверждает, что новая модель смартфона iPhone 12, которая способна работать в сети 5G, может разочаровать инвесторов и пользователей.
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Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
Политика
В МИД Украины заявили о необходимости пересмотреть Минские соглашения
В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.
Авто
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Еще недавно самым выгодным временем для покупки нового автомобиля был январь, когда оставшиеся машины прошлого года выпуска отдавали с самыми большими скидками.
Армия и оружие
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Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Происшествия
Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу
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Гаджеты
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Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
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НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок
В НАТО зафиксировали небывалую активность российских подлодок с момента окончания холодной войны.
Музыка
Лазарев резко отреагировал на скандал с Биланом
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о создании в правительстве региона двух новых структурных подразделений.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Космос
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