Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦентробанк отозвал лицензии у двух банков

Центробанк России в пятницу отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка". Приказ об этом размещен на официальном сайте Центробанка.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ РФ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского народного банка

Интерфакс13 декабря в 01:06

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском13 декабря в 01:24

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
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