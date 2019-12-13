Экономика
РИА НовостиЦБ отозвал лицензии у двух банков
Центробанк с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (Иваново) и "Невского народного банка" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Футбол
Первый гол Паредеса за «ПСЖ» переписали на Неймара
Происшествия
Собаки в Бурятии растерзали тело новорожденного ребёнка
На улице города Гусиноозерск в Бурятии прохожие обнаружили тело новорожденного ребёнка.
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Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Политика
Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии
Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Экономика
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Происшествия
Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе
13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
В Интернете опубликовали видео воздушной учебной дуэли двух российских МиГ-31БМ.
Космос
Третий не лишний. Расстояние от Земли до Солнца выяснили ученые
Благодаря транзиту Меркурия по солнечному диску, который происходит примерно 13 раз в 100 лет, было определено расстояние между Землей и Солнцем, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.
Политика
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Происшествия
Спасшую ребенка женщину на Кубани обвинили в его похищении
Ребенок позже рассказал, что отец высадил его из автомобиля и уехал. Женщина посадила мальчика в машину и отвезла в отдел полиции.
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ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Политика
Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Хоккей
Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова U18
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Общество
В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщила в интервью "Эху Москвы" посол Парижа в России Сильви Берманн.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Экономика
Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов
Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
Единоборства
Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Общество
Путин одобрил отмену «банковского роуминга»
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга.
Футбол
«Эвертон» начал переговоры с Анчелотти
О деталях переговоров Анчелотти с «Эвертоном» не сообщается.
Футбол
«Дженоа» планирует уволить Мотту
Напомним, что Мотта возглавил "Дженоа" в конце октября этого года.