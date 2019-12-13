Экономика

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Центробанк с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (Иваново) и "Невского народного банка" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
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РИА Новости13 декабря в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском13 декабря в 01:24

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Интерфакс13 декабря в 01:06
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