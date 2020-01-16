Центральный банк отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед", говорится в сообщении регулятора. Решение принято в связи с тем, что компании добровольно отказались продолжать свою деятельность.

Политика Путин рассказал, какие полномочия должны остаться у президента Президент РФ Владимир Путин, комментируя предлагаемые изменения в Конституцию России, отметил, что при всех изменениях у президента должны сохраниться серьезные полномочия в отстранении тех должностных лиц, которые не справляются со своими обязанностями, а также в связи с утратой доверия.

Политика Зюганов подтвердил, что КПРФ воздержится от голосования за Мишустина Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил журналистам, что коммунисты не будут голосовать за кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы Правительства России.

Политика Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

Политика «Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Политика Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Энергетика В России снова подорожал бензин Цены на бензин с первого по девятое января выросли на 0,1 процента, на дизельное топливо - на 0,2 процента.

Общество Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Политика Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию Поправки в Конституцию России могут быть приняты до конца весенней сессии, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Армия и оружие Великобритания создает собственное Космическое командование Вице-маршал авиации Харви Смит (в центре) на авиабазе морской пехоты США Еще одна страна в скором времени обзаведется собственным Космическим командованием.

Политика Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.

Кино Мединский назвал успехи российского кино фантастическими О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.

Политика Зеленский отозвал законопроект о децентрализации Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.