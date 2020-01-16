Экономика
РИА НовостиЦентробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Центральный банк отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед", говорится в сообщении регулятора. Решение принято в связи с тем, что компании добровольно отказались продолжать свою деятельность.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
Мишустин пообещал представить новый состав кабмина в ближайшие дни
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие дни представит новый состав кабмина, сообщает ТАСС.
Политика
Путин рассказал, какие полномочия должны остаться у президента
Президент РФ Владимир Путин, комментируя предлагаемые изменения в Конституцию России, отметил, что при всех изменениях у президента должны сохраниться серьезные полномочия в отстранении тех должностных лиц, которые не справляются со своими обязанностями, а также в связи с утратой доверия.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией требует от Михаила Мишустина объяснить, как его жена заработала 800 млн рублей
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал новый пост, посвященный доходам семьи нового премьер-министра Михаила Мишустина.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Политика
Зюганов подтвердил, что КПРФ воздержится от голосования за Мишустина
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил журналистам, что коммунисты не будут голосовать за кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы Правительства России.
Футбол
Полузащитник загребского «Динамо» может перейти в «Милан»
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Политика
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Футбол
Филипе Визеу перешел из «Удинезе» в «Ахмат» на правах аренды
Финансы
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Политика
Что предложил Мишустин: персональная ответственность и справедливость
"Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития", — добавил он.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Политика
Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Шоу-бизнес
Четырехлетняя дочь Бородиной сбрила себе бровь
Дочь Бородиной осталась без левой брови. Обошлось без кровопролитий - девочку вовремя поймали на шалости.
Энергетика
В России снова подорожал бензин
Цены на бензин с первого по девятое января выросли на 0,1 процента, на дизельное топливо - на 0,2 процента.
Общество
Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку
Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию России могут быть приняты до конца весенней сессии, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России
В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Армия и оружие
Великобритания создает собственное Космическое командование
Вице-маршал авиации Харви Смит (в центре) на авиабазе морской пехоты США Еще одна страна в скором времени обзаведется собственным Космическим командованием.
Политика
Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.
Кино
Мединский назвал успехи российского кино фантастическими
О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
Армия и оружие
Серьезная угроза: в США отказались раскрыть данные о перехвате НЛО
Публикация материалов о перехвате НЛО военнослужащими ВМС США нанесет "серьезный ущерб национальной безопасности".
Политика
Зеленский отозвал законопроект о децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
Происшествия
МАК назвал причины ЧП самолета «ЮТэйр» в Сочи в 2018 году
В сентябре 2018 года в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», летевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки.
Политика
Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.