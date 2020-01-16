Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Центральный банк отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед", говорится в сообщении регулятора. Решение принято в связи с тем, что компании добровольно отказались продолжать свою деятельность.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Три страховщика добровольно сдали лицензии ЦБ

ПРАЙМ01:25

ЦБ отозвал лицензии у страховщиков «Чувашия-Мед», «Экип» и «Симаз-Мед»

ТАСС01:36

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

РИА Новости01:53

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Известия02:05

Банк России отозвал лицензии у трёх страховых компаний

RT на русском02:32

«Чувашия-Мед» осталась без одной из лицензий

REGNUM05:41

Страховщиков «Чувашия-Мед», «Экип» и «Симаз-Мед» лишили лицензий

News.ru01:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

РИА Новости 05:39
Политика

Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии

По итогам встречи в Хафтаром в Бенгази Маас сказал: "Он пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал".
REGNUM 10:15
Политика

Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:13
Происшествия

Посадку SSJ100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота

РБК 10:15
Общество

Путин предложил ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Глава государства Владимир Путин для улучшения демографической ситуации предложил внести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Smolnarod.ru вчера в 05:20
Финансы

Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным

На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
MetalTorg.ru вчера в 01:18
Шоу-бизнес

Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным

На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.
WomanHit.ru 02:38
Кино

Стало известно, когда выйдет приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Основой для сериала станет книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь», в которой описана история и падение Дома Таргариенов, происходящая за 300 лет до событий «Игры престолов», где рассказывается о правлении всей династии.
Территория новостей 10:23
Политика

Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики

Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Ведомости 02:55
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

В Москве 15-летний ученик восьмого класса устроил дебош в школе и избил 61-летнюю учительницу за то, что та сломала его наушники.
Lenta.ru 09:53
Финансы

ЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам

Отмечается, что, по результатам мониторинга в первые десять дней января 2020 года, максимальная ставка по банковским вкладам в рублях упала до 5,93%.
Известия вчера в 04:42
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Космос

У ближайшей к нам звезды может быть вторая похожая на Землю планета

Изначально исследователи предполагали, что Проксима b – ближайшая к Земле каменистая планета, больше всего похожа яна Землю по всем своим характеристикам.
ТАСС Наука 04:22
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия вчера в 23:10
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия вчера в 02:18
Хоккей

Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»

Газета.Ru вчера в 23:32
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Политика

Украина назвала новое условие выполнения минских соглашений

Власти Украины назвали новое условие выполнения минских соглашений.
Lenta.ru 12:32
Космос

Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете

Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Хайтек+ 14 января в 01:53
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Политика

Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов

Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Новые Известия 03:12
Биатлон

Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Российская газета 10:17
Футбол

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru 05:39
Армия и оружие

Войска Сирии возобновили военную операцию в Идлибе

Взгляд.ру вчера в 17:50
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

Газета.Ru вчера в 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное