Экономика
ИзвестияЦентробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в четверг, 16 января. В числе тех, кто лишился лицензии, оказались страховые компании «Чувашия – Мед», «Экип» и «Симаз-Мед».
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Политика
Володин назвал яркой встречу «Единой России» с Мишустиным
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал яркой встречу фракции «Единой России» с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным.
Экономика
Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам
Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил подготовить и исполнить проект «Доступный интернет» – т. е. по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Происшествия
Десятилетняя девочка без вести пропала под Новосибирском
В городе Карасуке Новосибирской области пропала десятилетняя девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10
Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
Кино
«Безумный Майлз»: в Сети появился первый трейлер нового проекта Дэниела Рэдклиффа
На днях компания Madman Films продемонстрировала первый трейлер нового фильма под названием Guns Akimbo, который наши переводчики предпочли обозвать «Безумный Майлз».
Экономика
Калининград претендует на расширение канала за 46 млрд рублей
Вход в канал возбраняется для кораблей длиной более 200 м, а также судам, осадка которых превышает 8 м. По подсчетам правительства Калининградской области, расширение канала до актуальных параметров обойдется в 35-40 млрд рублей.
Политика
Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Общество
Путин поздравил Ланового с 86-летием
Общество
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Происшествия
Предполагаемый похититель ребенка в Новой Ладоге сам явился в полицию
Участник инцидента с несостоявшимся похищением школьницы в Новой Ладоге сам явился в полицию.
Авто
Обновленный внедорожник Toyota Fortuner тестирует компания
Актуальная генерация внедорожного Fortuner выпускается пять лет.
Волейбол
Кошелева стала волейболисткой «Локомотива»
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
Политика
В США дело об импичменте Дональда Трампа передали в сенат
Напомним, что представители Конгресса США инициировали процедуру импичмента действующего президента США 25 сентября прошлого года после того, как Трамп поговорил по телефону со своими украинским коллегой.
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Намли перешел в аренду в «Колорадо»
Происшествия
В Краснодаре сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки
В краевой столице в отношении старшего инспектора отдела ГИБДД УМВД России по Краснодару и иных должностных лиц возбуждено уголовное дело (пп.«а, б» ч.5 ст.290 УК РФ).
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Экономика
Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами
Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Политика
Польский профессор рассказала о причинах ненависти к России
Среди враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, блокирование газопровода «Северный поток – 2», а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Общество
Российские пенсионеры наладили подпольное производство оружия
В городе Озерске Челябинской области осудили двух пенсионеров, наладивших подпольное производство оружия.
Происшествия
Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Энергетика
Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.