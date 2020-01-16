Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в четверг, 16 января. В числе тех, кто лишился лицензии, оказались страховые компании «Чувашия – Мед», «Экип» и «Симаз-Мед».

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Политика Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил подготовить и исполнить проект «Доступный интернет» – т. е. по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Гаджеты Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10 Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.

Экономика Калининград претендует на расширение канала за 46 млрд рублей Вход в канал возбраняется для кораблей длиной более 200 м, а также судам, осадка которых превышает 8 м. По подсчетам правительства Калининградской области, расширение канала до актуальных параметров обойдется в 35-40 млрд рублей.

Политика Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

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Политика В США дело об импичменте Дональда Трампа передали в сенат Напомним, что представители Конгресса США инициировали процедуру импичмента действующего президента США 25 сентября прошлого года после того, как Трамп поговорил по телефону со своими украинским коллегой.

Происшествия В Краснодаре сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки В краевой столице в отношении старшего инспектора отдела ГИБДД УМВД России по Краснодару и иных должностных лиц возбуждено уголовное дело (пп.«а, б» ч.5 ст.290 УК РФ).