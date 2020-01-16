Общество
ИзвестияЦентробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в четверг, 16 января. В числе тех, кто лишился лицензии, оказались страховые компании «Чувашия – Мед», «Экип» и «Симаз-Мед».
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Путин выбрал нового премьер-министра
Пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, которое состоится 16 января.
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Toyota представила водородомобиль Toyota Mirai второго поколения
Напомним, в 2014 году Toyota представила серийный автомобиль на топливных элементах — седан Mirai первого поколения.
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Путин поздравил Ланового с 86-летием
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США и Китай заключили торговую сделку
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Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера
Путин в своем послании Федеральному собранию предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров.
Политика
Мишустин обещает приложить все усилия для борьбы с бедностью в РФ
Предложенный на пост премьера Михаил Мишустин на встрече с КПРФ пообещал приложить все усилия для решения вопросов бедности в РФ, в первую очередь это касается малообеспеченных семей.
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек
В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.
Биатлон
На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартует мужской спринт
Пятый этап Кубка мира по биатлону в четверг продолжится мужским спринтом.
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В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Энергетика
Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти
Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
Общество
Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале
Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
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Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор призывает использовать медицинскую маску в общественных местах, соблюдать правила "респираторного этикета", а именно: здоровым не трогать руками нос, рот и глаза, больным не ходить без масок, а кашлять и чихать только в носовые платки.
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Елена Воробей сломала руку на концерте
Артистка Елена Воробей на своей странице в соцсети рассказала поклонникам о том, что сломала руку на концерте в Ногинске.
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Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году
Для создания опытного образца дальномера, пояснили в корпорации, трехметровый информационный телескоп Алтайского оптико-лазерного центра дооснастят аппаратурой для высокоточного измерения дальности до Луны.
Общество
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
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Стартовали продажи обновленной Lada 4x4
За топовую Lada 4x4 придется выложить по крайней мере 629,9 тыс. руб.
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В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Происшествия
Сотрудники полиции просят помочь найти «потеряшек» из Новоалтайска
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно о без вести пропавших: немедленно передать эту информацию в ближайший отдел полиции либо по телефону 102.
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Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.