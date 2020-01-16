Общество

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Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в четверг, 16 января. В числе тех, кто лишился лицензии, оказались страховые компании «Чувашия – Мед», «Экип» и «Симаз-Мед».
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Три страховщика добровольно сдали лицензии ЦБ

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ЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний

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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
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