Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в четверг, 16 января. В числе тех, кто лишился лицензии, оказались страховые компании «Чувашия – Мед», «Экип» и «Симаз-Мед».

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