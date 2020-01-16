Экономика
ИзвестияЦентробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в четверг, 16 января. В числе тех, кто лишился лицензии, оказались страховые компании «Чувашия – Мед», «Экип» и «Симаз-Мед».
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Политика
Кудрин рассказал о надеждах от смены правительства РФ
Сегодня появились надежды на проведение целого ряда реформ, заключил глава Счётной палаты.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки поправок к Конституции.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Общество
Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
Политика
Мишустин завершил встречи с представителями фракций Госдумы
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, выдвинутый президентом России Владимиром Путиным на пост премьер-министра, завершил встречи с представителями фракций Госдумы.
Общество
В Японии выявили первый случай заражения новым типом коронавируса
Предполагается, что причиной вспышки пневмонии стал новый вид коронавируса.
Политика
Минх оговорился и предложил Мишустина на пост спикера Госдумы
Полпред президента в Госдуме Гарри Минх предложил Михаила Мишустина на пост Председателя Госдумы.
Космос
В РКЦ «Прогресс» рассказали о судьбе ракеты для «Морского старта»
Разработка новой ракеты на замену российско-украинскому носителю «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» по заказу группы компаний S7 еще не началась, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Финансы
Экономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар
Ранее курс доллара США открыл торги на Московской бирже повышением.
Общество
Нетаньяху и Путин обсудили дело Наамы Иссахар
Президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий на Ближнем Востоке и дело осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
Гаджеты
MSI представила огромные видеокарты Radeon RX 5600 XT Gaming
Компания MSI решила выпустить сразу побольше разных видеокарт Radeon RX 5600 XT и представила четыре модели.
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин.
Происшествия
Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат в четверг, 16 января.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
"То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века. Мы приговорены к определенному развитию событий. <...>
Футбол
Полузащитник сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Зенит»
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан может стать игроком питерского «Зенита».
Экономика
В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк и девелоперская группа ПИК впервые на российском рынке запустили онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Премьер Украины предложил учить Зеленского экономике на примере оливье
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию в экономике на примере стоимости салата оливье.
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Интернет
Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium
Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
Киберспорт
Бонусы за предзаказ Star Wars Jedi: Fallen Order стали доступны для всех игроков
Star Wars Jedi: Fallen Order вышла 15 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Общество
Умер контрразведчик Иван Устинов
Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».