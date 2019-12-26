Экономика

News.ruNews.ruЦентробанк отозвал лицензии у трёх страховых компаний

Как следует из сообщений ЦБ, компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, у «Урал-Рецепт М» и у «Адвант-Страхования» отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.
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ЦБ отозвал лицензии у страховщиков «Плато», «Урал-Рецепт М» и «Адвант-Страхование»

ТАСС02:37

Центробанк лишил лицензии уральского страховщика

URA.Ru03:03

Банк России лишил лицензий три страховые компании

REGNUM03:27

Центробанк РФ отозвал лицензии у трёх страховщиков

Life.ru02:50

ЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Интерфакс09:32

ЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банки.ру01:29

Центробанк отозвал лицензии у трёх страховых компаний

News.ru03:00
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
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Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
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Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких снежных лавинах, которые сошли на горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии.
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Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
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Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
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ДНР: С приходом Зеленского по Донбассу стали больше стрелять

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В Черногории протестуют против нового закона о церкви

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Бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук рассказал забавную историю о том, как клуб едва не купил у «Барселоны» Лионеля Месси в 2008 году.
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В Москве курсант Московского университета МВД задержал в метро женщину, которая ударила ножом другую пассажирку.
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В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
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