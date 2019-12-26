Экономика
News.ruЦентробанк отозвал лицензии у трёх страховых компаний
Как следует из сообщений ЦБ, компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, у «Урал-Рецепт М» и у «Адвант-Страхования» отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
Политика
В Черногории протестующие заблокировали туристические города
Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию и объявил о намерении добиться создания автокефалии для "черногорской церкви" по украинскому примеру.
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Космос
NASA продолжает рваться на Марс: Новые космолёты получат суперскорость
Новые космолёты получат суперскорость.
Космос
«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Общество
Росстат спрогнозировал убыль населения в ближайшие 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Общество
Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»
Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Экономика
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Существует мнение, что синхронные с переговорами (Россия — Украина — ЕС) американские санкции против "Северного потока — 2" и иностранных трубоукладчиков сподвигли "Газпром" отказаться от жесткой конфронтации с "Нафтогазом".
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Армия и оружие
WP: Китай испытал ракету, способную поразить цели США
Летные испытания новой ракеты подводного базирования провели военные Китая.
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел летающую тарелку
Самый мощный в мире космический телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику, которая издалека по форме напоминает летающую тарелку.
Футбол
«Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководства
Бывший главный исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал комическую историю о том, как команда чуть не купила капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает The Athletic.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Культура
Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Экономика
Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей
Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Экономика
«Максидом» планирует купить сеть Castorama
После продажи магазинов бренд Castorama будет сохранен, но изменится ассортимент и внутренняя политика сети.
Политика
WP: Трамп подыскивает замену Помпео
Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Игры
Слухи: GTA VI выйдет осенью 2021 года
По мнению некоторых игроков, в декабрьском обновлении GTA Online спрятан намёк на дату анонса Grand Theft Auto VI.