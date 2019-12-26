Экономика

News.ruNews.ruЦентробанк отозвал лицензии у трёх страховых компаний

Как следует из сообщений ЦБ, компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, у «Урал-Рецепт М» и у «Адвант-Страхования» отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.
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ЦБ отозвал лицензии у страховщиков «Плато», «Урал-Рецепт М» и «Адвант-Страхование»

ТАСС02:37

Центробанк лишил лицензии уральского страховщика

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Банк России лишил лицензий три страховые компании

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Интерфакс09:32

ЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банки.ру01:29

Центробанк отозвал лицензии у трёх страховых компаний

News.ru03:00
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