Центробанк отозвал лицензию у Банка «ИРС»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Заубер Банка и у московского банка «ИРС».
Банк также в существенных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска.
По величине активов кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе России.
В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.