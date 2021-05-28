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Центробанк отозвал лицензию у Банка «ИРС»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Заубер Банка и у московского банка «ИРС».
РБК
Банк также в существенных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска.
Рамблер
По величине активов кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе России.
Взгляд.ру
В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
ТАСС

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