Сборная России сыграет со Швейцарией на ЧМ по хоккею

В матче лидеров группы А на чемпионате мира по хоккею сборная России пока без Владимира Тарасенко, Дмитрия Орлова и прилетающего в день игры Сергея Бобровского встретится со Швейцарией.