Экономика
РИА НовостиЦентробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»
Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", говорится в сообщении регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
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Иран планирует создавать уникальный спутник для исследований
Иран намерен создать уникальный исследовательский спутник для дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 метра.
Общество
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»
Шокирующими назвал постпред России при ООН Василий Небензя детали избиения российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова силовиками в Косово.
Общество
Вступил в силу запрет на выдачу займов под залог жилья
Сегодня, 1 ноября 2019 года, вступило в силу ограничение для микрофинансовых организаций.
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Группа телефонных банковских мошенников задержана в Иваново
В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан.
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Собственная спутниковая система телефонной связя появится в России.
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Общество
На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году
Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.
Общество
Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Авто
Начались продажи обновленной Hyundai Solaris
В Китае начались продажи нового поколения Hyundai Verna. Эту модель на нашем рынке мы знаем как Solaris.
Политика
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
Происшествия
Разводившую змей женщину обнаружили мертвой с питоном на шее
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Технологии
Пользователей Android атаковал новый вирус
Нового вирус «Xhelper» обнаружили 1 ноября эксперты компании «Symantec», которые специализируются на кибербезопасности.
Происшествия
Раскрыты новые детали жестокого убийства малыша в детсаду Нарьян-Мара
Убийство ребенка произошло в детском саду в Нарьян-Маре 31 октября во время тихого часа.
Общество
Террориста не отпускают из колонии в Екатеринбург для зачатия ребенка
Королев осужден на 25 лет, он признан виновным в террористическом акте, произошедшем в Москве на Черкизовском рынке.
Армия и оружие
Минобороны показало кадры загрузки ракеты «Ярс» в пусковую установку
Политика
Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку
Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.
Политика
Украина отказалась платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Гаджеты
Redmi готовит 5G-смартфон на базе процессора MediaTek
Как стало известно инсайдерам, Redmi готовит 5G-смартфон на базе процессора MediaTek.
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Авто
Полноприводные Peugeot и Citroen получили рублевый ценник
Кино
Опубликован новый трейлер сериала «Ведьмак»
Хоккей
Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом»
Калгари выиграл у Нэшвилла (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой признан форвард огоньков Мэттью Ткачук.
Общество
В России изменились ГОСТы на хлеб
Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.