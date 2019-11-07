Экономика
Советская ЧувашияЦентробанк отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Сегодня утром на сайте Центробанка появился приказ об отзыве лицензии у Чувашкредитпромбанка. Ближе к обеду возле единственного офиса банка в Чебоксарах (второй офис в столице республики закрылся не так давно) был отмечен наплыв клиентов, преимущественно граждан пенсионного возраста.
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Гаджеты
Вышла публичная версия iOS 13.3 beta 1
Apple выпустила новую публичную iOS 13.3 beta 1. Ее могут скачать все желающие.
The GEEK вчера в 01:43
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Вышел трейлер «НЕидеального мужчины» с Егором Кридом
В сети появился трейлер романтической комедии «НЕидеальный мужчина» с рэпером Егором Кридом (Булаткиным) и Юлией Александровой в главных ролях.
Культуромания вчера в 14:19
Происшествия
Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране
В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.
РБК вчера в 22:13
Политика
В Кремле отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 04:51
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
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Китай не присоединится к переговорам РФ и США по разоружению
Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году.
Парламентская газета 03:02
Общество
Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В столице Среднего Урала удалось найти подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы.
REGNUM 04:04
Общество
Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей
Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
РИА Новости 04:33
Транспорт
В МВД предложили ужесточить наказание иностранцев за нарушение ПДД
Министерство внутренних дел России подготовило ряд новых мер для борьбы с нарушителями правил дорожного движения (ПДД) с иностранными номерами.
Известия 04:02
Происшествия
Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела
Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.
Национальная служба новостей 03:29
Футбол
«Интер» хочет купить нападающего «Челси» Жиру
Metaratings 04:40
Политика
Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки
Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку президент имел ввиду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности.
РБК 04:45
Футбол
Семак рассказал, когда Кокорин снова сыграет за «Зенит»
В интервью «Спорт-Экспрессу» Семак рассказал, что Кокорин позвонил тренеру сразу после освобождения.
Нева Спорт 03:22
Происшествия
Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией
Газета.Ru вчера в 14:44
Происшествия
Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке
Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 03:57
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Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Технологии
Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк совместно с SberCloud представили самый мощный в России компьютер, получивший название Christofari, передаёт корреспондент "Газеты.Ru" с конференции AI Journey.
Газета.Ru 03:57
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Газета.Ru 01:45
Фигурное катание
В Китае стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию
Нешуточная борьба за победу развернется и в парном турнире: Алисе Ефимовой и Александру Коровину вполне по силам побороться за место в тройке.
Первый канал вчера в 23:06
Футбол
Скончался чемпион Европы 1960 года по футболу Анатолий Крутиков
Российская газета 04:36
Общество
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
RT на русском 04:32
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
RT на русском 04:21
Экономика
Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства
Застройщики порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства.
РБК 02:58
Кино
The New York Times (США): истинная опасность «Джокера» у всех на виду (The New York Times)
Снятый режиссером Тоддом Филипсом «Джокер», в котором главную роль душевнобольного клоуна Артура Флека исполняет Хоакин Феникс, — это одновременно качественный фильм и отъявленная мешанина из «Короля комедии» и «Таксиста» Скорсезе.
ИноСМИ 06 ноября в 09:03
Общество
Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37