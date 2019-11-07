Экономика

Советская ЧувашияСоветская ЧувашияЦентробанк отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Сегодня утром на сайте Центробанка появился приказ об отзыве лицензии у Чувашкредитпромбанка. Ближе к обеду возле единственного офиса банка в Чебоксарах (второй офис в столице республики закрылся не так давно) был отмечен наплыв клиентов, преимущественно граждан пенсионного возраста.
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Информация Банка России от 7 ноября 2019 г. «Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ „ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК“ ПАО»

Гарантвчера в 05:18

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

ТАССвчера в 01:04

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ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

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Интерфаксвчера в 00:58
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