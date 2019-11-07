Сегодня утром на сайте Центробанка появился приказ об отзыве лицензии у Чувашкредитпромбанка. Ближе к обеду возле единственного офиса банка в Чебоксарах (второй офис в столице республики закрылся не так давно) был отмечен наплыв клиентов, преимущественно граждан пенсионного возраста.

Гаджеты Вышла публичная версия iOS 13.3 beta 1 Apple выпустила новую публичную iOS 13.3 beta 1. Ее могут скачать все желающие.

Кино Вышел трейлер «НЕидеального мужчины» с Егором Кридом В сети появился трейлер романтической комедии «НЕидеальный мужчина» с рэпером Егором Кридом (Булаткиным) и Юлией Александровой в главных ролях.

Происшествия Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Общество Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".

Происшествия В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы В столице Среднего Урала удалось найти подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы.

Общество Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

Транспорт В МВД предложили ужесточить наказание иностранцев за нарушение ПДД Министерство внутренних дел России подготовило ряд новых мер для борьбы с нарушителями правил дорожного движения (ПДД) с иностранными номерами.

Происшествия Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.

Политика Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку президент имел ввиду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности.

Происшествия Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".

Экономика В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.

Гаджеты Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.

Технологии Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер Сбербанк совместно с SberCloud представили самый мощный в России компьютер, получивший название Christofari, передаёт корреспондент "Газеты.Ru" с конференции AI Journey.

Политика Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.

Фигурное катание В Китае стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию Нешуточная борьба за победу развернется и в парном турнире: Алисе Ефимовой и Александру Коровину вполне по силам побороться за место в тройке.

Политика В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.

Кино The New York Times (США): истинная опасность «Джокера» у всех на виду (The New York Times) Снятый режиссером Тоддом Филипсом «Джокер», в котором главную роль душевнобольного клоуна Артура Флека исполняет Хоакин Феникс, — это одновременно качественный фильм и отъявленная мешанина из «Короля комедии» и «Таксиста» Скорсезе.

Общество Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.