Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Иркутске Гринкомбанка, сообщается на сайте регулятора. Данная организация занимала 410-е место в банковской системе России по величине активов.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:50, Вашингтон
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM вчера в 07:18
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Политика
Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Гаджеты
Опубликован первый обзор Pixel 4
Вьетнамский видеоблогер и ведущий канала AnhEm TV опубликовал ролик с демонстрацией флагмана во всей красе.
Игромания.ру вчера в 16:18
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11.
Российская газета вчера в 15:00
Общество
Теща и первая жена рассказали о «шпионе» Смоленкове
Взгляд.ру вчера в 19:59
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Кино
Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.
Piter.tv 01:19
Происшествия
Видео: взрывы прогремели на складе боеприпасов на Кипре
В Сети появилось видео с места серии взрывов, произошедших на складе боеприпасов на севере Кипра. На кадрах запечатлен момент происшествия.
РЕН ТВ 01:20
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Технологии
Honor 9X Pro начнет снимать еще лучше
Honor 9X Pro — бюджетная модель бренда, оснащенная 48-мегапиксельной камерой.
iXBT.com 01:26
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Парламентская газета 10 сентября в 05:59
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Медведев назвал наиболее бедные слои населения
К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Rambler News Service вчера в 06:13
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Общество
В Москве в Парке Победы на Поклонной горе началось благоустройство
Работы по благоустройству стартовали в Парке Победы на Поклонной горе в Москве в рамках подготовки к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, работы планируется завершить в декабре, сообщает пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.
РИА Новости 01:35
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском вчера в 21:00
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
Роспотребнадзор проведёт проверку завтраков для детей
Роспотребнадзор проведёт контрольные проверки сухих завтраков для школьников с расширенным лабораторным исследованием.
RT на русском вчера в 22:47
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Политика
Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.
RT на русском 01:45
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости вчера в 12:39
Футбол
Боатенг: «Я не относился раньше к футболу как к работе. Я был идиотом»
Полузащитник "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг признался, что сожалеет о том, что относился непрофессионально к своей работе в начале карьеры.
Soccer.ru вчера в 06:49