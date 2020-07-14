Экономика

Вести.RuВести.RuЦентробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". По величине активов он занимал 416 место в банковской системе России.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении
 регулятора.
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RT на русскомвчера в 22:33

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ТАССвчера в 22:59
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