с чего всё началось

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Здоровье Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.

Общество Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами. 85

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 642

Общество Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова. 283

Политика Помощник президента США заявил, что весь мир с ними и против Huawei Заявление о международной поддержке американской политики в отношении китайской корпорации Huawei сделал 14 июля советник Дональда Трампа Роберт О’Брайен в двух последовательных сообщениях на официальной Twitter-странице Совета национальной безопасности при президенте США.

Шоу-бизнес Подруга Юлии Началовой устроила фотосессию на ее могиле Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Подруга российской певицы Юлии Началовой, умершей более года назад, Елена Метлюк решила почтить память приятельницы и устроила фотосессию на ее могиле.

Футбол Судья Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи Арбитр Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи. Соответствующую информацию сообщил известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян.

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,3K

Политика Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном Президент Турции Тайип Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания нового очага напряженности в регионе. 27

Происшествия Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии Ранее сообщалось, что московские следователи уже окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова. 276

Политика В Абхазии заявили о недопустимости легализации торговли с Грузией Сухум, 14 июля 2020, 11:43 — REGNUM Ведение официальной торговли с Грузией недопустимо, пока Тбилиси не признает независимость Абхазии.