с чего всё началось

Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". По величине активов он занимал 416 место в банковской системе России.

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Общество Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности». 365

Политика Россия и Белоруссия восстановят транспортное сообщение Транспортное сообщение России и Белоруссии будет возобновлено в ближайшее время, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Кино Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер» На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли. 20

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 564

Общество В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда В Госдуму внесен законопроект о поправках в Семейный кодекс, в частности об изъятии детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей. 62

Космос В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы. 36

Технологии Amazon представила «умные» тележки для покупок в супермаркетах Компания Amazon представила «умные» тележки Dash Carts, которые самостоятельно сканируют выбранные пользователем товары и автоматически списывают денежные средства с банковской карты при выходе из магазина. 1

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Общество ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня. 184