с чего всё началось

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Политика Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.

Здоровье Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ «С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль. 3

Общество Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами. 44

Армия и оружие СРОЧНО: Стало известно, кто атаковал колонну армий России и Турции — кадры нападения Как ранее сообщала «Русская Весна» со ссылкой на военный источник, утром в понедельник, 14 июля, террористы подорвали фугасом совместную военную колонну армий России и Турции.

Общество Правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании в Минске во время протестов 40 человек Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против отказа в регистрации кандидатами на пост президента альтернативных выдвиженцев - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Здоровье В Коми скончался еще один пациент с коронавирусом Лабораторно подтверждено 4249 (+ 70) случаев В Республике Коми официально подтверждено еще 70 случаев заражения коронавирусом.

Происшествия Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной. 27

Шоу-бизнес Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской. 90

Здоровье Кардиолог назвала причины учащенного сердцебиения «Иногда в списке причин, по которым возникает учащенное сердцебиение, называют сбои в работе пищеварительной системы, к примеру, переедание или повышенное газообразование в кишечнике, активные физические нагрузки, например, слишком бодрый и быстрый подъем по лестнице, чрезмерное употребление напитков с содержанием кофеина», — отметила кардиолог в беседе с «АиФ».

Космос Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили. 20

Общество В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой Менло-Парк, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp. 5

Общество Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова. 291