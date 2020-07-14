Экономика
Вести.RuЦентробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»
Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". По величине активов он занимал 416 место в банковской системе России.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
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Интернет
Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями
Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
РБК 21:09
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Общество
В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, продлен в Приморье до 31 июля.
ТАСС 08:16
Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
РИА Новости 15:12
Спорт
Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012
Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru 03:50
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor вчера в 10:31
Общество
В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы
В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
Вечерний курьер 14:14
Политика
Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
Происшествия
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
В ночь на среду сейсмологи зафиксировали у южных Курил землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает РИА "Новости" в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Газета.Ru 20:59
Армия и оружие
Число инфицированных военных США на юге Японии достигло 66 человек
Заражение новым коронавирусом диагностировано у 66 американских военнослужащих, проходящих службу в префектуре Окинава на юге Японии, 12 июля сообщает телеканал NHK.
ИА Красная Весна 12 июля в 04:48
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии
Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:48
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
Футбол
«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу
Во вторник, 14-го июля, стало известно, что переговоры между аргентинским "Сан-Лоренсо" и московским ЦСКА о трансфере форварда Адольфо Гайча продолжаются.
Sport.ru 15:30
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Ранее "Царьград" публиковал анализ китайского издания Sohu, которое изучило показания свидетелей в деле MH17.
Народные новости вчера в 14:13
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило о 10 сбитых азербайджанских беспилотниках
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил 14 июля про около 10 сбитых азербайджанских беспилотниках на брифинге, который транслировал Единый информационный центр на своей странице в соцсети Facebook.
Кавказский узел 19:20
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Авто
Volkswagen Polo стал самым дорогим в содержании доступным седаном
Звание самой «экономичной» досталось LADA Vesta: расходы на неё составили 738 600 руб.
CarsWeek.ru 16:50
Технологии
PlayStation 5 появилась в Amazon
Деловое.ТВ 06:00
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra вчера в 12:57
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Наука
Короткоживущих ионов в воде оказалось больше, чем считалось
Исследователи из Сколковского института науки и технологий вместе с коллегами из Штутгартского университета показали, что концентрация иона гидроксония и гидроксид-аниона в чистой жидкой воде намного выше, чем учитывается при оценке pH. Открытие позволит пересмотреть данные о структуре воды и показателе кислотности.
Индикатор вчера в 03:41
Армия и оружие
Военный источник сообщил о начале наступления ПНС Ливии на Сирт
Политическая Экспертиза 19:28