с чего всё началось

Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". По величине активов он занимал 416 место в банковской системе России.

Интернет Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.

Спорт Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012 Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. 1

Шоу-бизнес Екатерина Волкова позировала без одежды на природе Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии. 21

Шоу-бизнес Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи. 17

Политика Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР. 5

Шоу-бизнес Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь). 16

Происшествия У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4 В ночь на среду сейсмологи зафиксировали у южных Курил землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает РИА "Новости" в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. 1

Политика В Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости. 1

Происшествия Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером. 14

Футбол «Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу Во вторник, 14-го июля, стало известно, что переговоры между аргентинским "Сан-Лоренсо" и московским ЦСКА о трансфере форварда Адольфо Гайча продолжаются.

Армия и оружие Минобороны Армении сообщило о 10 сбитых азербайджанских беспилотниках Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил 14 июля про около 10 сбитых азербайджанских беспилотниках на брифинге, который транслировал Единый информационный центр на своей странице в соцсети Facebook. 8

Космос Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили. 20