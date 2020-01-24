Экономика
BFM.ruЦентробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
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Теннис
Теннисистка Каролин Возняцки завершила карьеру
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
«Ъ»: основатель Faberlic возглавит новую партию
По предварительным данным, новая партия будет право-либерального толка, ориентирована она будет на городскую молодежь Предприниматель Александр Даванков, экс-совладелец компании Faberlic сообщил, что документы для проведения съезда были поданы в декабре 2019 года.
Политика
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Футбол
Эриксен попросил «Тоттенхэм» о трансфере в «Интер»
Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в переговорах с руководством клуба заявил о желании перейти в «Интер» до конца нынешнего трансферного окна.
Политика
Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию
Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Общество
США отказали в экстрадиции сбившей подростка жены дипломата
США отклонили запрос британского МВД об экстрадиции американки Энн Сакулас, сбившей подростка в Лондоне.
Здоровье
Число заболевших пневмонией в Китае превысило 570 человек
Происшествия
Прокуратура Болгарии обвиняет троих россиян в покушении на убийство
«В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т. трое граждан России были обвинены в покушении на убийство», — говорится в заявлении прокуратуры.
Шоу-бизнес
Причиной смерти актера Данилы Перова стал оторвавшийся тромб
Актриса Елена Скороходова раскрыла причину смерти актера Данилы Перова. У себя в Facebook она рассказала, что у артиста оторвался тромб.
Общество
Совфед поддержал идею поднять оклады учителям
Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Общество
Названы самые популярные у россиян фрукты и овощи
Политика
В Турции назвали Россию обманщицей
В Турции отреагировали на информацию о том, что контракт Москвы и Анкары на поставки С-400 «не предполагал передачи технологий, даже частичной».
Спорт
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Политика
ООН поддержала инициативу Путина о проведении встречи лидеров Совбеза
ООН поддержала инициативу президента России Владимира Путина.
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Хоккей
«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби»
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Происшествия
В пятиэтажке на Урале произошел хлопок газа
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Общество
Вильфанд пообещал россиянам зимний февраль
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет февраль в европейской части России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Подмосковье горят торговые ряды
Отмечается, что торговые ряды загорелись в селе Быково.
Футбол
«Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов за новые махинации
«Манчестер Сити» может быть исключён из Лиги чемпионов за новые нарушения финансового фэйр-плэй.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Общество
Численность населения Украины сократилась на 10 млн человек
Последняя перепись в стране была в 2001 году, тогда численность населения составляла 48,4 миллиона человек.
Армия и оружие
Эксперты оценили вероятность ядерного удара между США и Россией
Аналитики оценили вероятность обмена ядерными ударами между США и Россией, обладающими самыми значительными арсеналами атомного оружия.