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Политика «Ъ»: основатель Faberlic возглавит новую партию По предварительным данным, новая партия будет право-либерального толка, ориентирована она будет на городскую молодежь Предприниматель Александр Даванков, экс-совладелец компании Faberlic сообщил, что документы для проведения съезда были поданы в декабре 2019 года.

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Политика В Турции назвали Россию обманщицей В Турции отреагировали на информацию о том, что контракт Москвы и Анкары на поставки С-400 «не предполагал передачи технологий, даже частичной».

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