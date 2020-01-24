Экономика
BFM.ruЦентробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
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Общество
Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии
Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Здоровье
Любимые россиянами супы диетологи назвали вредными
Диетологи составили список самых вредны супов русской кухни. В него вошли и самые любимые первые блюда россиян - борщ и щи, пишет «Росбалт».
Политика
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Политика
Эрдоган и Меркель обсудили достижение перемирия в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Стамбуле пути достижения перемирия в сирийском Идлибе и гуманитарную помощь его жителям.
Происшествия
Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии
Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
Хоккей
Кейн: разговоры, что это я сделал Панарина таким игроком, беспочвенны
Американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал распространённое мнение, что именно ему обязан российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин за свою удачную игру на старте карьеры в Национальной хоккейной лиге.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Политика
Песков заявил, что четких дат встречи Путина и Лукашенко нет
Авто
Kia показала новый бюджетный кроссовер Kia Sonet
Длина нового кроссовера, название которого будет Sonet, не превысит четырех метров.
Кино
Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в «Матрице»
Голливудский актер Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в трилогии «Матрица». Об этом сообщает портал Collider.
Футбол
Боженик, которым интересовался ЦСКА, перейдет в «Фейеноорд»
Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик перейдет в «Фейеноорд», информирует Rijnmond.nl.
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА
Относительно малые расходы на разработку нового стратегического бомбардировщика-невидимки РФ вызвали в КНР сомнения.
Общество
В Минкомсвязи опровергли данные о списке бесплатных интернет-ресурсов
В Минкомсвязи сообщили, что список социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, пока не составлен.
Политика
Меркель: Хафтар согласился с соблюдением перемирия в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать предложенное в Берлине соглашение, однако согласился на перемирие с ПНС Ливии.
Общество
Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
Теннис
Роджер Федерер выиграл 100-й матч на Australian Open
Общество
Крупнейший американский банк приравнял женщин к геям
Приравнивать женщин к геям станут с лета текущего года.
Спорт
Россиянка Горячкина проиграла матч за шахматную корону
Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла бой за звание чемпионки мира действующей чемпионке — китайской спортсменке Цзюй Вэньцзюнь.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Кино
Lucasfilm заморозила сериал по «Звёздным войнам» об Оби-Ване Кеноби
Студия Lucasfilm заморозила работу над сериалом о персонаже вселенной «Звёздных войн» Оби-Ване Кеноби.
Происшествия
Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом
В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Происшествия
Выдавших сертификат годности Bek Air инспекторов отстранили от работы
Двух инспекторов, выдавших сертификат летной годности компании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, отстранили от работы в комитете гражданской авиации, заявил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс.
Политика
Украина отдала свою железную дорогу в управление Германии
Основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn и украинское государственное предприятие, с 2018 года акционерное общество, «Укрзализныця» подписали 22 января «Меморандум о взаимопонимании», заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января, выступая на украинском завтраке в Давосе.
Происшествия
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Сильный взрыв прогремел в американском городе Хьюстон, по меньшей мере один человек был госпитализирован, сообщает телеканал Fox 26 Houston.