Экономика

BFM.ruBFM.ruЦентробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
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В областном правительстве собрали срочное совещание из-за отзыва лицензии у Нижневолжского коммерческого банка

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ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Интерфаксвчера в 23:36
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