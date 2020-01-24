Экономика
BFM.ruЦентробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
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Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Общество
Рязанка Екатерина Егина стала самой красивой бабушкой Европы
Политика
Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда
Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Происшествия
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Политика
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Политика
Лукашенко объяснил поиск Белоруссией альтернативных поставщиков нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поиск страной возможных поставщиков нефти, помимо России, — это не блеф и не попытка повысить ставки перед переговорами.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала совместный с Собчак снимок в купальниках на Мальдивах
На снимке Глюкоза и Собчак позируют в открытых купальниках на Мальдивах.
Происшествия
В Пензе девятиклассник умер во время урока
Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
Происшествия
В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме
В Чите задержали мужчину, который жил с четырьмя детьми в заброшенном доме, сообщается на сайте Следственного комитета.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Общество
Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам к юбилею Победы
Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует дополнительно 60 млрд рублей, сообщил председатель правления ПФР Максим Топилин.
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Происшествия
На улице российского города нашли голого трехлетнего мальчика
В Екатеринбурге возле Июльской улицы прохожие нашли голого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Хоккей
Большинство игроков НХЛ хотели бы выпить с Овечкиным
Из принявших участие в опросе 391 игрока большинство отдали свои голоса за капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Общество
Двух россиян осудили в США на 12 лет за мошенничество
Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Политика
Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Общероссийское голосование по разработанным поправкам в Конституцию не «является простой формальностью».
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Футбол
Глушаков рассказал о совете Овечкина
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о советах от своего друга, нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Спорт
Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону
Россиянка Александра Горячкина на тай-брейке матча за звание чемпионки мира проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.
Происшествия
Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.
Политика
Бывший глава МВД Абхазии намерен участвовать в выборах президента
Экс-глава МВД Абхазии является сторонником срочного принятия антикоррупционного закона до выборов главы Абхазии.
Фигурное катание
Плющенко прокомментировал победу фигуриста Алиева на чемпионате Европы
Напомним, в четверг 20-летний Алиев, набрав за короткую и произвольную программы 272,89 балла, впервые за последние восемь лет завоевал для России золото чемпионата Европы.