Экономика
BFM.ruЦентробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
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Хоккей
СКА обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
В следующем матче СКА сыграет с минским «Динамо».
Общество
В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса
В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
Политика
Владимир Путин привез в Иерусалим новую глобальную инициативу
Как в Израиле оценивают роль СССР во Второй мировой На проходящем в Израиле пятом международном форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом" весь день подчеркивали — Советский Союз и Красная армия сыграли ключевую роль в победе над нацизмом, и именно поэтому Владимир Путин первым из лидеров стран — победительниц во Второй мировой войне обратился к участникам форума.
Наука
Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите
Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Шоу-бизнес
Рита Дакота замечена на Бали с новым возлюбленным
Певица Маргарита Герасимович, более известная как Дакота, отдыхает на Бали с новым возлюбленным, музыкантом и клипмейкером Федором Белогаем.
Авто
General Motors показала беспилотный шаттл Origin
Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
Происшествия
Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
Киберспорт
Vici выбила Evil Geniuses в нижнюю сетку DreamLeague Leipzig Major
Vici Gaming обыграла Evil Geniuses со счетом 2:0 во втором раунде верхней сетки плей-офф на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию РФ могут перенести на будни
Сегодня в ходе пленарного заседания Госдума одобрила в первом чтении проект закона о поправках в главный документ страны, предложенный главой государства.
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Политика
Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Спорт
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Спорт
Горячкина обыграла Вэньцзюнь и перевела матч на тай-брейк
Общество
Россиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай
«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Общество
Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ
Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
Политика
Сенат начал процесс по импичменту Дональда Трампа
Сенат начала рассмотрение дела по импичменту американского президента Дональда Трампа.
Общество
Глава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале
Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до минус 5–10 градусов.
Шоу-бизнес
Звездная бабушка Мария Шукшина показала, как нянчится с внуком
Фрейя Зильбер попросила, чтобы Марк пожил некоторое время у Шукшиной и Касаткина. Сейчас актриса рядом с внуком, от которого в восторге.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.