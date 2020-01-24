Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

Общество В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

Политика Владимир Путин привез в Иерусалим новую глобальную инициативу Как в Израиле оценивают роль СССР во Второй мировой На проходящем в Израиле пятом международном форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом" весь день подчеркивали — Советский Союз и Красная армия сыграли ключевую роль в победе над нацизмом, и именно поэтому Владимир Путин первым из лидеров стран — победительниц во Второй мировой войне обратился к участникам форума.

Общество Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Происшествия Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.

Политика Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Общество Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.

Общество Глава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до минус 5–10 градусов.