Экономика

BFM.ruBFM.ruЦентробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
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ЦБ лишил лицензии Нижневолжский Коммерческий Банк

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