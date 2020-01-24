Экономика
КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Центробанк 24 января отозвал у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк) лицензию на осуществление банковской деятельности. Регулятор считает, что существовала угроза интересам кредиторов и вкладчиков.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Футбол
Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина клубом «Сочи»
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
Экономика
Добыча «Распадской» в 2019 году выросла на 1%
"Распадская" в 2019 году увеличила добычу угля на всех предприятиях компании на 1% - до 12,8 млн тонн.
Политика
Китай поддержал предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Китайская сторона поддерживает предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
Общество
Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками
Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Спорт
WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.
Происшествия
В Австралии потеряли связь с тушившим лесные пожары самолётом
Власти Австралии потеряли связь с самолётом, который тушил лесные пожары на юго-востоке страны в штате Новый Южный Уэльс.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Здоровье
Диетолог назвала отравляющие организм «полезные» продукты
Как отметила диетолог, в таком продукте ликопина (антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, укрепляет иммунную систему и даже снижает риск развития рака) больше, чем в свежих овощах.
Авто
Skoda показала новый кроссовер на видео
Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
Шоу-бизнес
Лишенная водительских прав Наталья Бочкарева решила продать Cadillac
В октябре суд в Москве после рассмотрения дела в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, которая известна по сериалу «Счастливы вместе», лишил ее водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.
Политика
Госдума одобрила президентский законопроект о поправках в Конституцию
Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 23 января.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 26
К утру пятницы, 24 января, число жертв коронавируса 2019-nCoV в Поднебесной возросло до 26 человек, у 876 граждан КНР подтверждено заболевание вызываемой им пневмонией нового типа, сообщает Центральное телевидение Китая.
Спорт
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com.
Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Происшествия
В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке
Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
Культура
Сериал, который показывают по Первому каналу, снимали в Ловозере
Полюбоваться на родные заснеженные края на экране телевизора теперь могут жители Ловозера, ведь в заполярном селе проходили съемки нового сериала для Первого канала.
Общество
США ужесточат правила выдачи виз беременным с 24 января
Вашингтон с 24 января намерен ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его
Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Здоровье
Роскачество рекомендует не бояться вин с диоксидом серы
Роскачество рекомендует потребителям не бояться покупать вино с содержанием диоксида серы. Об этом говорится в сообщении организации.
Экономика
СМИ назвали компании, выигрывающие от смены правительства РФ
Несколько российских компаний, которые могут получить существенную выгоду от дополнительных бюджетных расходов при новом правительстве РФ, назвали специалисты Bloomberg.
Политика
Песков разъяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин рассказал о бывшей соседке президента России Владимира Путина, о которой последний уже рассказывал ранее, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество