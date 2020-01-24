Центробанк 24 января отозвал у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк) лицензию на осуществление банковской деятельности. Регулятор считает, что существовала угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

Политика В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Спорт WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.

Здоровье Диетолог назвала отравляющие организм «полезные» продукты Как отметила диетолог, в таком продукте ликопина (антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, укрепляет иммунную систему и даже снижает риск развития рака) больше, чем в свежих овощах.

Авто Skoda показала новый кроссовер на видео Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.

Шоу-бизнес Лишенная водительских прав Наталья Бочкарева решила продать Cadillac В октябре суд в Москве после рассмотрения дела в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, которая известна по сериалу «Счастливы вместе», лишил ее водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.

Политика Госдума одобрила президентский законопроект о поправках в Конституцию Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 23 января.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае возросло до 26 К утру пятницы, 24 января, число жертв коронавируса 2019-nCoV в Поднебесной возросло до 26 человек, у 876 граждан КНР подтверждено заболевание вызываемой им пневмонией нового типа, сообщает Центральное телевидение Китая.

Общество Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Культура Сериал, который показывают по Первому каналу, снимали в Ловозере Полюбоваться на родные заснеженные края на экране телевизора теперь могут жители Ловозера, ведь в заполярном селе проходили съемки нового сериала для Первого канала.