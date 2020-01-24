Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Центробанк 24 января отозвал у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк) лицензию на осуществление банковской деятельности. Регулятор считает, что существовала угроза интересам кредиторов и вкладчиков.
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ЦБ лишил лицензии Нижневолжский Коммерческий Банк

Банки.рувчера в 23:56

Входящий в топ-200 Нижневолжский коммерческий банк лишился лицензии

РБК00:27

ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Коммерсантъвчера в 23:53

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Интерфаксвчера в 23:36

Банк России отозвал лицензию саратовского «НВКбанка»

СаратовБизнесКонсалтинг00:51

ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Известиявчера в 23:54

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

РЕН ТВвчера в 23:33
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Добыча «Распадской» в 2019 году выросла на 1%

"Распадская" в 2019 году увеличила добычу угля на всех предприятиях компании на 1% - до 12,8 млн тонн.
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Китай поддержал предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

Китайская сторона поддерживает предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
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Отец четверых забайкальских детей-«маугли» задержан полицией

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Власти Австралии потеряли связь с самолётом, который тушил лесные пожары на юго-востоке страны в штате Новый Южный Уэльс.
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Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
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Как отметила диетолог, в таком продукте ликопина (антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, укрепляет иммунную систему и даже снижает риск развития рака) больше, чем в свежих овощах.
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Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
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В октябре суд в Москве после рассмотрения дела в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, которая известна по сериалу «Счастливы вместе», лишил ее водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.
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Госдума одобрила президентский законопроект о поправках в Конституцию

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Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com.
Российская газета вчера в 14:14
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Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
РИА Новости вчера в 20:18
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Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

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В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке

Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
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Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы

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