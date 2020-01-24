Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ. Нижневолжский коммерческий банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 176-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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Выплаты клиентам лишенного лицензии «НВКбанка» начнут в течение 2 недель
Четвертая Власть24 января в 04:58
В областном правительстве собрали срочное совещание из-за отзыва лицензии у Нижневолжского коммерческого банка
Версия-Саратов24 января в 07:52
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Армия и оружие
В Алеппо при обрушении здания в результате обстрела погиб человек
По меньшей мере один человек погиб, четверо пострадали в сирийском городе Алеппо при обрушении здания в результате обстрела, совершенного террористами, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Спорт
Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира
Биатлон
Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Общество
В Польше рассказали, как отпразднуют годовщину освобождения Освенцима
Уцелевшие узники немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" будут главными гостями торжеств 75-й годовщины освобождения Освенцима, заявил директор музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньский на пресс-конференции в воскресенье в Освенциме.
Происшествия
Житель Кургана расстрелял из травматического оружия посетителей сауны
Житель Кургана в сауне расстрелял из травматического пистолета посетителей, четверо получили травмы, подозреваемый задержан, сообщило СУСК России по региону.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Здоровье
У пятерых китайских студентов в Иркутске подозревают коронавирус
Напомним, по состоянию на 25 января в Китае выявлено около 1300 заболевших пневмонией, вызванной неизвестным ранее коронавирусом.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Общество
Китай начнет импорт комплектов биозащиты из-за эпидемии коронавируса
Власти Китая испытывают нехватку медицинских костюмов биологической защиты и планируют закупать эту продукцию за рубежом.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»
«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в правоохранительных органах.
Энергетика
Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может останоситься в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
Космос
Ученые описали зарождение планет у красных карликов
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заражения раком
В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
Политика
Чёрные ящики украинского Boeing расшифруют в Иране
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший из Тегерана в Киев, разбился 8 января.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Политика
СМИ: США дадут четыре года на подготовку к реализации «сделки века»
Президент США Дональд Трамп объявит, что срок для "подготовки" к реализации "сделки века" займет четыре года и в этот период для Палестины "будут открыты двери", сообщает издание "Едиот Ахронот".
Футбол
ВЭБ ищет инвесторов для ЦСКА и готов продать часть акций клуба
Корпорация ВЭБ.РФ ищет инвесторов для футбольного ЦСКА, более 75% акций которого получит по результатам сделки с принадлежащим президенту клуба Евгению Гинеру.
Политика
Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства
Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
Здоровье
Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови
Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Политика
Захарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории "Украины-Руси".
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице
Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.