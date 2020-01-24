Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ. Нижневолжский коммерческий банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 176-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

24 января. Главное за минуту

Банки.ру24 января в 12:00

Саратовские клиенты «НВКбанка» беспокоятся за пенсионные накопления

Взгляд-инфо24 января в 03:44

Выплаты клиентам лишенного лицензии «НВКбанка» начнут в течение 2 недель

Четвертая Власть24 января в 04:58

В областном правительстве собрали срочное совещание из-за отзыва лицензии у Нижневолжского коммерческого банка

Версия-Саратов24 января в 07:52

Выплаты клиентам «НВКбанка» планируют провести максимально быстро

Регион 6424 января в 08:00

В отделении «НВКбанка» в Саратове паники не замечено

FreeNews-Volga24 января в 03:18

Константина ПЕТРЕНКО лишили банка в Москве

Коммерческие Вести22 января в 23:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Армия и оружие

В Алеппо при обрушении здания в результате обстрела погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, четверо пострадали в сирийском городе Алеппо при обрушении здания в результате обстрела, совершенного террористами, сообщает проправительственная газета al-Watan.
РИА Новости 06:56
Спорт

Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира

Коммерсантъ 07:30
Биатлон

Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.
РИА Новости 07:08
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Общество

В Польше рассказали, как отпразднуют годовщину освобождения Освенцима

Уцелевшие узники немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" будут главными гостями торжеств 75-й годовщины освобождения Освенцима, заявил директор музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньский на пресс-конференции в воскресенье в Освенциме.
РИА Новости 06:00
Происшествия

Житель Кургана расстрелял из травматического оружия посетителей сауны

Житель Кургана в сауне расстрелял из травматического пистолета посетителей, четверо получили травмы, подозреваемый задержан, сообщило СУСК России по региону.
РИА Новости 07:26
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 07:48
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Ведомости 05:43
Политика

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Технологии

Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
ToDay News Ufa 02:53
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Российская газета 07:31
Здоровье

У пятерых китайских студентов в Иркутске подозревают коронавирус

Напомним, по состоянию на 25 января в Китае выявлено около 1300 заболевших пневмонией, вызванной неизвестным ранее коронавирусом.
Байкал24 вчера в 04:57
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
Общество

Китай начнет импорт комплектов биозащиты из-за эпидемии коронавируса

Власти Китая испытывают нехватку медицинских костюмов биологической защиты и планируют закупать эту продукцию за рубежом.
ТАСС 04:18
Происшествия

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»

«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в правоохранительных органах.
Известия 07:28
Энергетика

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может останоситься в мае

Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
REGNUM 08:18
Космос

Ученые описали зарождение планет у красных карликов

Москва 24 23 января в 12:03
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 24 января в 05:13
Наука

Канадские ученые допустили возможность заражения раком

В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика

Чёрные ящики украинского Boeing расшифруют в Иране

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший из Тегерана в Киев, разбился 8 января.
Говорит Москва 08:25
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
НТВ 04:27
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Lenta.ru 07:44
Политика

СМИ: США дадут четыре года на подготовку к реализации «сделки века»

Президент США Дональд Трамп объявит, что срок для "подготовки" к реализации "сделки века" займет четыре года и в этот период для Палестины "будут открыты двери", сообщает издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 07:44
Футбол

ВЭБ ищет инвесторов для ЦСКА и готов продать часть акций клуба

Корпорация ВЭБ.РФ ищет инвесторов для футбольного ЦСКА, более 75% акций которого получит по результатам сделки с принадлежащим президенту клуба Евгению Гинеру.
Газета.Ru 23 января в 13:21
Политика

Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства

Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
РБК 06:28
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Здоровье

Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови

Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Ugpressa.ru вчера в 14:44
Политика

Захарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории "Украины-Руси".
Газета.Ru вчера в 13:22
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
Известия 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное