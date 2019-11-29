Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора. По величине активов, согласно данным регулятора, банк занимал 322-е место.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении регулятора.Коммерсантъ01:52
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В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
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В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
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Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
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Общество
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В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии введено понятие «примирение», сообщает РБК со ссылкой на текст документа.
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Следователи завели уголовное дело на подростков, избивших школьника
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).
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Пермский театр оперы и балета возглавит новый режиссёр
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Авто
Стартовало производство новой генерации Skoda Octavia
Представители компании отметили, что перед началом серийного производства новой модели была модернизирована линия по сборке техники.
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Экономика
Низкий уровень трат по указу Путина объяснили сбоем в системе
Нацпроекты исполняются в соответствии с указом президента страны Владимира Путина, подписанным в мае 2018 года.
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Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
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Наука
Щенка самой древней собаки в мире нашли в Якутии
У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
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Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.