с чего всё началось

Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора. По величине активов, согласно данным регулятора, банк занимал 322-е место.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

Происшествия Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.

Политика Парламент ДНР принял закон о государственной границе Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.

Происшествия Петербуржец слил в коллектор чрезвычайно опасный яд В Санкт-Петербурге полиция расследует обстоятельства попадания в канализационную систему на юге города чрезвычайно опасного сильного яда.

Происшествия Следователи завели уголовное дело на подростков, избивших школьника По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Общество Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Авто Стартовало производство новой генерации Skoda Octavia Представители компании отметили, что перед началом серийного производства новой модели была модернизирована линия по сборке техники.

Общество Как изменится жизнь россиян с 1 декабря News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.