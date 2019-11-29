Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора. По величине активов, согласно данным регулятора, банк занимал 322-е место.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении
 регулятора.
Коммерсантъ01:52

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Банк России отозвал лицензию у Осколбанка

ТАСС00:53

Выплаты клиентам Осколбанка начнутся не позднее 13 декабря

РИА Новости01:21

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Известия01:06

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

РБК01:30

ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

RT на русском00:43

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Газета.Ru00:41

Отозвана лицензия у Старооскольского Агропромбанка

Банки.ру00:40
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