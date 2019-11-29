Экономика
ВедомостиЦентробанк отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» (г. Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении ЦБ.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении регулятора.Коммерсантъ01:52
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Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Культура
Композитор «Симпсонов» не исключил закрытие мультсериала
Мультсериал «Симпсоны» хотят закрыть. Такой информацией поделился написавший саундтрек для проекта композитор Дэнни Эльфман.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Политика
В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа
Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Кино
К 90-летию легенды в прокат вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Съемки фильма о легенде советского футбола, которого назвали лучшим вратарем XX века – Льве Яшине, проходили в столице, а также Крыму, Франции и Чили.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Здоровье
Доктор Мясников научил бороться с раком при помощи чая
Популярный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал зрителям о полезных свойствах чай – оказалось, напиток может помочь в профилактике раковых заболеваний и инфарктов.
Космос
Из-за поломки туалетов на МКС космонавты воспользовались памперсами
Наука
Впервые в самом холодном месте во Вселенной создано вещество
Химики из Франции и США провели самую холодную во Вселенной химическую реакцию, в результате которой ученым удалось получить двухатомные молекулы рубидия и калия.
Футбол
Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Спорт
Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории
В результате проникновения в систему Московской лаборатории Родченков передал данные лаборатории в WADA.
Общество
Из-за истории с Соколовым преподавателей хотят проверять у психиатра
Из-за ситуации с историком Олегом Соколовым российских преподавателей вузов хотят проверять у психиатра раз в пять лет.
Игры
Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV
Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Авто
Skoda начала производство новой Octavia
Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года, отмечает SpeedMe.
Технологии
Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны
Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
Армия и оружие
На испытания передан первый модернизированный Ту-160М
В издании РИА Новости, сославшись на свой источник в ОПК РФ, сообщили о том, что летно-испытательная станция получила первый Ту-160М, прошедший глубокую модернизацию.
Общество
Названы лучшие города России по качеству жизни
Спорт
Казахстанский лыжник Полторанин дисквалифицирован на 4 года за допинг
Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщила о четырёхлетней дисквалификации представителя Казахстана Алексея Полторанина за нарушение антидопинговых правил.