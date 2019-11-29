Экономика

ВедомостиВедомостиЦентробанк отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» (г. Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении ЦБ.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении
 регулятора.
Коммерсантъ01:52

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ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

РБК01:30

Отозвана лицензия у Старооскольского Агропромбанка

Банки.ру00:40

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Известия01:06

Банк России отозвал лицензию у Осколбанка

ТАСС00:53

ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

RT на русском00:43

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Газета.Ru00:41

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РИА Новости01:21
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
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