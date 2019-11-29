Экономика

ВедомостиВедомостиЦентробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» (г. Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении ЦБ.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении
 регулятора.
Коммерсантъ01:52

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ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

РБК01:30

Отозвана лицензия у Старооскольского Агропромбанка

Банки.ру00:40

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Известия01:06

Банк России отозвал лицензию у Осколбанка

ТАСС00:53

ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

RT на русском00:43

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Газета.Ru00:41

Выплаты клиентам Осколбанка начнутся не позднее 13 декабря

РИА Новости01:21
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В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
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Газета.Ru вчера в 18:42
Армия и оружие

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По данным министерства обороны, учебная боевая часть ракеты поразила цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане с заданной точностью.
Газета.Ru вчера в 10:51
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Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

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РИА Новости 04:34
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
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Фотография главного дизайнера Apple Джонатана Айва удалена с официального сайта компании.
Росбалт вчера в 18:53
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Басманный суд Москвы до конца января арестовал участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:54
Армия и оружие

США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400

Газета.Ru 26 ноября в 11:52
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Ведомости 26 ноября в 02:35
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Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод

Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Деловая газета. Юг 02:04
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября.
RT на русском вчера в 00:05
Единоборства

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости вчера в 16:07
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия вчера в 16:22
Происшествия

Двух подростков из АУЕ Новосибирска обвинили в избиении детей

НДН.инфо 03:30
Футбол

Юнгберг может возглавить «Арсенал» в случае отставки Эмери

Унаи Эмери близок к увольнению с поста главного тренера «Арсенала» после поражения от «Айнтрахта» в матче Лиги Европы (1:2). Лондонская команда продлила серию без побед до семи матчей – это худшая серия «канониров» за последние 27 лет.
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Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru вчера в 09:03
Кино

Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

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Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
РИА Новости 03:54
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Футбол

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия по итогам матчей пятого тура розыгрыша Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
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ТАСС вчера в 13:49
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

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Ведомости вчера в 11:31
Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Российская газета 02:07
Происшествия

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