Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.
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15 ноября. Главное за минуту

Банки.ру12:00

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Интерфакс00:42

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ТАСС00:50

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

РБК00:44

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Известия01:03

Суд в очередной раз не нашел оснований объявить «Роскомснаббанк» банкротом

ФедералПрессвчера в 01:40

ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям

Финмаркет13 ноября в 07:48
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США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
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Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом являются витриной и показывают, что Украина — это круто и человечно.
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Обещать — не значит жениться: «Нафтогаз» обманул всю Украину

Весной премьер-министр Владимир Гройсман требовал от госкомпании снизить тарифы и обещал уволить Андрея Коболева, главу "Нафтогаза".
РИА Новости 13 ноября в 00:00
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Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
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РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ 13 ноября в 12:27
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На Украине выступили против обучения иностранцев на русском языке

Украинские ученые и представители общественных организаций выступили против обучения в вузах иностранцев на русском языке.
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Россия призвала США вернуть сирийцам нефтяные месторождения

На заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что действия США в глазах сирийских граждан выглядят, как «грабеж» и Вашингтон обязан вернуть Сирии ее нефтяные месторождения.
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Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА одержали крупную победу над турецким «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
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Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Коммерсантъ 19:19
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Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
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Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
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Футбол

Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020

Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

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Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
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Медосмотр потенциальных водителей на Сахалине станет дольше и дороже из-за фермента CDT

С 22 ноября по приказу Минздрава РФ будут внесены изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители автотранспортных средств.
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Армия и оружие

Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

Украинские националисты укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
РИА Новости 07:25
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Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа

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Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

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Названа пятерка дешевых и мощных авто гольф-класса

Все автомобили списка являются представителями гольф-класса в ценовом диапазоне до 1 300 000 рублей.
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Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

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В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
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Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
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Белый дом назвал слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени

Белый дом назвал пустой тратой времени прошедшие в пятницу слушания по импичменту президента США Дональда Трампа с экс-послом США на Украине Мари Йованович.
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