Экономика
Piter.tvЦентробанк отозвал лицензию у двух банков
Центробанк отозвал лицензию у двух банков - "Кранбанка" и "Невского народного банка". Первый проводил нерыночные операции, он подозревается в "отмывании" денег. Второй полностью потерял капитал из-за "хищения значительной части активов".
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
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Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
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Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата сохранить свое название.
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Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана
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Съемки фильма Mortal Kombat завершены
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Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
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Политика
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Неожиданное открытие: Астрономы доказали, что Вселенная замкнута
Новое неожиданное открытие сделали ученые-астрономы и доказали, что наша Вселенная замкнута.
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Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
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Известные российские певцы Алексей Чумаков и Эмин Агаларов (бывший зять президента Азербайджана Ильхама Алиева) выпустили совместный клип «У края пропасти».
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Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа
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Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
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Консоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайне
В Интернете уже публиковались концептуальные рендеры игровой консоли Sony PlayStation 5 в нескольких вариантах.
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Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
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«Эвертон» начал переговоры с Анчелотти
О деталях переговоров Анчелотти с «Эвертоном» не сообщается.
Политика
Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Политика
В России рассказали о «дурной наследственности» Зеленского
По словам Чеснакова, который сослался на свидетельства Суркова, в ходе парижского саммита украинская делегация повторяла «старые неприемлемые идеи» прежней команды.
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Шевченко назвал имя преемника Путина
Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Хоккей
Ковальчук покинет «Лос-Анджелес»
Как сообщают СМИ, форвард хоккейного клуба «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук покинет команду в ближайшие дни.