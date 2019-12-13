Экономика
Российская газетаЦентробанк отозвал лицензию у двух банков
Центробанк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка". Приказ об этом размещен на официальном сайте Центробанка.
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Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Общество
Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год
Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
Происшествия
Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано
Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
Армия и оружие
Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины
Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Технологии
В России провели первый в мире голографический телемост
Первый в мире голографический телемост провели две телекоммуникационные компании - российская и китайская, передает ОТР.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружением
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
«Дожали»: глава Иркутской области Левченко подал в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Политика
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»
В Германии призвали США не вводить новые санкции против российского проекта газопровода "Северный поток-2".
Здоровье
20 новых автомобилей «скорой помощи» отправились в амурские больницы
По традиции укомплектованные машины под Новый год отправляются в учреждения здравоохранения, обслуживающие жителей разных муниципалитетов.
Общество
Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный
Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокации в Идлибе
Российские военные получили сообщения о подготовке совместной провокации сирийских боевиков и организации «Белые каски» в Идлибской зоне деэскалации.
Общество
России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения
Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Космос
Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе
Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Общество
Из Рязани выдворили американских преподавателей
Из Рязани выдворили американских преподавателей.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно растут
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 12 декабря.
Политика
Зеленский пообещал изменить минские соглашения
Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали новый проект под названием prologue.
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Происшествия
Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве
На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Кишащая тараканами квартира доставщика еды попала на видео
Сотрудник службы дезинфекции снял на видео кишащую тараканами квартиру курьера, который работает в красноярской службе доставки еды Delivery Club.
Экономика
Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.
Происшествия
Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд
Здоровье
Почти половина россиян не доверяют врачам
Больше 40% жителей России перепроверяют диагноз, поставленный врачом. Такие результаты опроса ВЦИОМ приводит РБК.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Футбол
Феллайни ответил отказом на предложение Моуринью
Хавбек «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни прокомментировал информацию о том, что наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет пригласить его в свою команду.