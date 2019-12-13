Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦентробанк отозвал лицензию у двух банков

Центробанк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка". Приказ об этом размещен на официальном сайте Центробанка.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

Выплаты клиентам Кранбанка начнутся не позднее 27 декабря

РИА Новости01:37

ЦБ отозвал лицензии у СК «Орбита», застраховавшей 52 туроператора

Интерфакс01:53

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service00:55

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК01:39

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском01:24

ЦБ аннулировал лицензии двух банков

Известия01:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия 11 декабря в 17:58
Общество

Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год

Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
Известия вчера в 21:24
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Армия и оружие

Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины

Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Военное обозрение вчера в 23:08
Технологии

В России провели первый в мире голографический телемост

Первый в мире голографический телемост провели две телекоммуникационные компании - российская и китайская, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 23:22
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружением

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Газета.Ru вчера в 22:11
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт 11 декабря в 16:54
Политика

«Дожали»: глава Иркутской области Левченко подал в отставку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке.
Infox.ru вчера в 09:27
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Политика

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»

В Германии призвали США не вводить новые санкции против российского проекта газопровода "Северный поток-2".
Комсомольская правда 01:31
Здоровье

20 новых автомобилей «скорой помощи» отправились в амурские больницы

По традиции укомплектованные машины под Новый год отправляются в учреждения здравоохранения, обслуживающие жителей разных муниципалитетов.
Телепорт 01:21
Общество

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:54
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокации в Идлибе

Российские военные получили сообщения о подготовке совместной провокации сирийских боевиков и организации «Белые каски» в Идлибской зоне деэскалации.
РБК вчера в 15:50
Общество

России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 01:36
Космос

Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе

Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Ferra 10 декабря в 22:45
Общество

Из Рязани выдворили американских преподавателей

Из Рязани выдворили американских преподавателей.
Рязань.Лайф 11 декабря в 08:19
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно растут

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 12 декабря.
RT на русском вчера в 00:17
Политика

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:51
Игры

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали новый проект под названием prologue.
CyberSport.ru вчера в 22:01
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
Общество

Кишащая тараканами квартира доставщика еды попала на видео

Сотрудник службы дезинфекции снял на видео кишащую тараканами квартиру курьера, который работает в красноярской службе доставки еды Delivery Club.
Lenta.ru 00:39
Экономика

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.
RT на русском 11 декабря в 14:53
Происшествия

Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд

РИА Новости вчера в 09:58
Здоровье

Почти половина россиян не доверяют врачам

Больше 40% жителей России перепроверяют диагноз, поставленный врачом. Такие результаты опроса ВЦИОМ приводит РБК.
За облаками 11 декабря в 06:09
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 11 декабря в 07:37
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Футбол

Феллайни ответил отказом на предложение Моуринью

Хавбек «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни прокомментировал информацию о том, что наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет пригласить его в свою команду.
Евро-футбол.ру 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное