Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦентробанк отозвал лицензию у московского «ПФС-банка»

С 17 января в России прекращает свою деятельность Промышленно-финансовое сотрудничество (ПАО КБ «ПФС-банк»). Такое решение приняли в Центробанке. Об отзыве лицензии банка сказано на официальном сайте организации.
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