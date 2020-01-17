Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦентробанк отозвал лицензию у московского «ПФС-банка»

С 17 января в России прекращает свою деятельность Промышленно-финансовое сотрудничество (ПАО КБ «ПФС-банк»). Такое решение приняли в Центробанке. Об отзыве лицензии банка сказано на официальном сайте организации.
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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

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Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
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Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Газета.Ru 05:22
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ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
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Торжественная церемония вручения "Грэмми" пройдет 27 января НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Игги Поп получит "Грэмми" за вклад в индустрию звукозаписи — Билли Айлиш рассказала, за кого будет болеть на "Грэмми" — Уроженцев России выдвинули на "Грэмми"
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Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

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Shell поддержала «Северный поток – 2»

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Кудрин: меры по борьбе с бедностью не ускорят рост экономики России

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Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
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