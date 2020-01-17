Экономика
Комсомольская правдаЦентробанк отозвал лицензию у московского «ПФС-банка»
С 17 января в России прекращает свою деятельность Промышленно-финансовое сотрудничество (ПАО КБ «ПФС-банк»). Такое решение приняли в Центробанке. Об отзыве лицензии банка сказано на официальном сайте организации.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Политика
Госдума согласовала назначение Мишустина премьером РФ
Депутаты Госдумы дали согласие президенту России на назначение Михаила Мишустина председателем Правительства.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием
Президент России Владимир Путин поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Игоря Николаева с 60-летием.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее
Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на критику фанатов о фотошопе
Виктория Боня опубликовала очередной снимок, вызвавший критику со стороны подписчиков, обвинивших звезду в любви к фотошопу.
Общество
Президент «Грэмми» уволена за 10 дней до вручения премии
Торжественная церемония вручения "Грэмми" пройдет 27 января НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Игги Поп получит "Грэмми" за вклад в индустрию звукозаписи — Билли Айлиш рассказала, за кого будет болеть на "Грэмми" — Уроженцев России выдвинули на "Грэмми"
Игры
ZeniMax Online выпустит русскую локализацию The Elder Scrolls Online
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Политика
Shell поддержала «Северный поток – 2»
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell поддерживает проект «Северный поток – 2», поскольку считает, что для энергобезопасности Европы он очень важен.
Армия и оружие
Истребители РФ три раза поднимались на перехват нарушителей
Российские истребители три раза в течение недели поднимались в воздух на перехват нарушителей.
Политика
Депутата Рады уволили с должности главы комитета после секс-скандала
Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал.
Космос
Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода
Экономика
Кудрин: меры по борьбе с бедностью не ускорят рост экономики России
Ранее, как напоминает RT, в Минэкономразвития заявили, что предложенные президентом России Владимиром Путиным социальные меры должны ускорить рост ВВП страны на 0,3 процентного пункта.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
Политика
МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы
«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Общество
Несколько автодорог перекрыли в Алтайском крае из-за метели
В Алтайском крае из-за плохой видимости в связи с метелью ограничили движение по нескольким участкам автодорог.
Политика
Дмитрий Медведев высказался о своей отставке
В пятницу, 17 января, Дмитрий Медведев встретился с новым премьером РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства, а также с членами ушедшего в отставку кабмина.
Политика
Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.
Гаджеты
Huawei раскрыла постыдный секрет Android
На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.