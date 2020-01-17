С 17 января в России прекращает свою деятельность Промышленно-финансовое сотрудничество (ПАО КБ «ПФС-банк»). Такое решение приняли в Центробанке. Об отзыве лицензии банка сказано на официальном сайте организации.

Политика Халифа Хафтар написал Путину письмо Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.

Общество Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.

Политика ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.

Общество Президент «Грэмми» уволена за 10 дней до вручения премии Торжественная церемония вручения "Грэмми" пройдет 27 января НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Игги Поп получит "Грэмми" за вклад в индустрию звукозаписи — Билли Айлиш рассказала, за кого будет болеть на "Грэмми" — Уроженцев России выдвинули на "Грэмми"

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Политика Депутата Рады уволили с должности главы комитета после секс-скандала Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал.

Политика Дмитрий Медведев высказался о своей отставке В пятницу, 17 января, Дмитрий Медведев встретился с новым премьером РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства, а также с членами ушедшего в отставку кабмина.

Политика Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.