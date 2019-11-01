Экономика

ИзвестияИзвестияЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Банк России отозвал лицензию у омской кредитной организации «Эксперт Банк». Об этом 1 ноября сообщается на сайте регулятора. Решение принято из-за многочисленных нарушений законодательства и нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию

Коммерческие Вестивчера в 23:09

Еще одним лицензированным банком в Омске стало меньше

БК5500:02

Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»

РИА Новостивчера в 22:44

ЦБ опроверг свое обвинение по отзыву лицензии Роскомснаббанка, но не признал этого

Наша версиявчера в 11:15

Семь шагов к спокойной работе с банком

ИА Клерк.Рувчера в 10:13

Регулятор отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» с 25-летней историей

Омскрегионвчера в 23:32

ЦБ отозвал лицензию у омского АО «Эксперт Банк»

ТАССвчера в 22:57
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Спартак — Ростов 2:1

"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
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Японские туристы впервые посетят Курилы

В ходе встречи были обозначены перспективные направления совместной деятельности, а также озвучен первый пилотный тур туристов из Японии на острова Южных Курил.
Красная весна 29 октября в 06:27
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Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки

Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.
RuNews24.ru вчера в 08:24
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В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
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Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
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Изменения с 1 ноября не понравятся многим водителям

Изменения, которые ждут автомобилистов с 1 ноября не понравятся многим водителям.
IrkutskMedia 29 октября в 09:05
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Мать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии

Ридус вчера в 16:35
Культура

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах

Речь идет о записи концерта в Государственном Кремлевском дворце, который прошел 17 апреля.
АМИТЕЛ 00:30
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
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США сменят калибр патронов из-за российских бронежилетов

Соединенные Штаты начали разрабатывать новые патроны калибра 6,8 мм, которые заменят популярные в НАТО пули калибра 5,56 мм.
iReactor вчера в 21:12
Политика

Трамп сменил место жительства, обидевшись на политиков Нью-Йорка

Дональд Трамп сменил место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич из-за налоговых вопросов. Об этом пишет газета The New York Times.
Вести.Ru 00:06
Футбол

Глушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат».
Спорт день за днем вчера в 13:10
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В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру

Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова.
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Общество

Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт

Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.
Ведомости вчера в 17:55
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Происшествия

Глава следственного отдела Камиль Халиев попал в уголовное дело

Chelny-biz.ru 01:08
Общество

В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО

Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Невские Новости вчера в 00:14
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings 30 октября в 03:31
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество

«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам

RT на русском вчера в 09:24
Происшествия

Задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский

На шесть часов директора Физического института РАН заблокировали в рабочем кабинете.
BFM.ru 30 октября в 15:10
Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
Здоровье

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Единоборства

Сергей Ковалев: Канело — настоящий боец, но это мой вес

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что приехал в Лас-Вегас, где он будет 2 ноября защищать свой титул в бою против чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, ради своего момента славы и своей победы.
Allboxing.ru 30 октября в 03:32
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

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В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.
РИА Новости вчера в 20:48
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Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Политика

Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут

В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
REGNUM вчера в 13:01
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