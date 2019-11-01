Экономика
ИзвестияЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Банк России отозвал лицензию у омской кредитной организации «Эксперт Банк». Об этом 1 ноября сообщается на сайте регулятора. Решение принято из-за многочисленных нарушений законодательства и нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
ЦБ опроверг свое обвинение по отзыву лицензии Роскомснаббанка, но не признал этого
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Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.
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В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат».
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Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
Происшествия
Глава следственного отдела Камиль Халиев попал в уголовное дело
Общество
В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО
Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
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Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
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Происшествия
Задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский
На шесть часов директора Физического института РАН заблокировали в рабочем кабинете.
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В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников
Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
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Сергей Ковалев: Канело — настоящий боец, но это мой вес
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что приехал в Лас-Вегас, где он будет 2 ноября защищать свой титул в бою против чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, ради своего момента славы и своей победы.
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ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
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Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут
В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.