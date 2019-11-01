Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию

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Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»

РИА Новостивчера в 22:44

Омский банк лишили лицензии за сомнительные операции

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ЦБ лишил лицензии «Эксперт Банк» за подозрение в отмывании денег и финансировании терроризма

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ЦБ отозвал лицензию у омского АО «Эксперт Банк»

ТАССвчера в 22:57

Еще одним лицензированным банком в Омске стало меньше

БК5500:02

Регулятор отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» с 25-летней историей

Омскрегионвчера в 23:32
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Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 00:06
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Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
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Политика

Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия

Южнокорейский вертолет упал в Японском море

Вертолет Южной Кореи упал у берегов спорных островов Токто в Японском море.
Газета.Ru вчера в 20:07
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Политика

Депутат Рады расплакалась во время заседания

Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
RT на русском 02:35
Транспорт

Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань

Ведомости вчера в 16:15
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Происшествия

В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Российская газета 01:48
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Общество

С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП

С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Футбол

«Ливерпуль» обсуждает варианты участия в Кубке лиги и на клубном ЧМ

Ранее главный тренер англичан Юрген Клопп заявил, что его команда может прекратить участие в Кубке лиги из-за участия в клубном чемпионате мира.
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Тренер Канело: Ковалев сильнее Бетербиева

Allboxing.ru 30 октября в 12:47
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НАТО призвало Россию вернуть Крым

В октябре этого году спикер украинского МИД Катерина Зеленко объявила, что Украина готова к переговорам о восстановлении украинского суверенитета над Крымом, однако первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда», передает «Национальная служба новостей».
URA.Ru вчера в 10:03
Армия и оружие

Пентагон показал видео уничтожения аль-Багдади

Министерство обороны США обнародовало видео операции по уничтожению лидера запрещенной в России террористической организации ИГ.
Инфо24 вчера в 01:47
Армия и оружие

Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

ИА Новороссия вчера в 09:29
Хоккей

«Калгари» одолел «Нэшвилл» в матче НХЛ

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Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 04:45
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Джиган станет отцом в четвертый раз

Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
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Глава Прикамья предостерег от срывов строительства медобъектов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 года минстрой Прикамья заявил о расторжении договора с подрядчиком, занятым в строительстве детской поликлиники на ул. Шишкина 20 в Перми.
REGNUM 02:15
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом

Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:34
Происшествия

В Петербурге загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
РИА Новости 02:06
Армия и оружие

Российский ракетный комплекс «Ярс» загрузили в пусковую установку

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Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
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Анастасия Решетова показала маленького сына от Тимати на видео

Анастасия Решетова на видео показала поклонникам своего маленького сына от рэп-исполнителя Тимати.
Актуальные Новости вчера в 04:52
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Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт

По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.
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В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
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