Экономика
REGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
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Происшествия
Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Политика
Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
Происшествия
Южнокорейский вертолет упал в Японском море
Вертолет Южной Кореи упал у берегов спорных островов Токто в Японском море.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
Политика
Депутат Рады расплакалась во время заседания
Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
Транспорт
Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
Происшествия
В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб
В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Футбол
«Ливерпуль» обсуждает варианты участия в Кубке лиги и на клубном ЧМ
Ранее главный тренер англичан Юрген Клопп заявил, что его команда может прекратить участие в Кубке лиги из-за участия в клубном чемпионате мира.
Единоборства
Тренер Канело: Ковалев сильнее Бетербиева
Политика
НАТО призвало Россию вернуть Крым
В октябре этого году спикер украинского МИД Катерина Зеленко объявила, что Украина готова к переговорам о восстановлении украинского суверенитета над Крымом, однако первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда», передает «Национальная служба новостей».
Армия и оружие
Пентагон показал видео уничтожения аль-Багдади
Министерство обороны США обнародовало видео операции по уничтожению лидера запрещенной в России террористической организации ИГ.
Армия и оружие
Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов
Хоккей
«Калгари» одолел «Нэшвилл» в матче НХЛ
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Шоу-бизнес
Джиган станет отцом в четвертый раз
Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
Здоровье
Глава Прикамья предостерег от срывов строительства медобъектов
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 года минстрой Прикамья заявил о расторжении договора с подрядчиком, занятым в строительстве детской поликлиники на ул. Шишкина 20 в Перми.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Петербурге загорелось здание автосервиса
Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала маленького сына от Тимати на видео
Анастасия Решетова на видео показала поклонникам своего маленького сына от рэп-исполнителя Тимати.
Общество
Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт
По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.