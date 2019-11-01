Экономика
REGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
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Политика
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Политика
Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс
Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
Политика
МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на $30 млн в месяц
"В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 млн долларов в месяц", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам в пятницу.
Интерфакс 07:30
Экономика
Под Липецком появится завод по переработке сои
На новом заводе, корпуса которого займут территорию в 20 гектаров, будут производить соевое масло и соевый изолированный белок.
LipetskMedia.ru 06:36
Происшествия
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Шестилетний мальчик, убитый накануне в детском саду в Нарьян -Маре, был не единственным ребенком в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Ненецкого автономного округа.
Радио Sputnik 05:17
Наука
Пользу каннабиса при психических расстройствах признали мифом
Применение каннабиса в медицинских целях, для терапии психических заболеваний, не только не облегчит состояние пациента, но и навредит ему, выяснили австралийские ученые.
МИР 24 07:05
Происшествия
Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы
В Москве на Большой Сухаревской улице в результате пожара обрушилась шахта лифта в одном из жилых домов.
Lenta.ru 09:13
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Общество
Петербург может принять участие в эксперименте по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами
Ряд российских регионов, включая Петербург, могут принять участие в эксперименте, в рамках которого организации будут платить физическим лицам за выполненные работы и оказанные услуги по гражданско-правовым договорам только по безналу.
DP.RU 08:11
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ работу Конституционного комитета Сирии
Ситуация в Сирийской Арабской Республике стала одной из главных тем встречи Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.
ТК Звезда 09:00
Культура
Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин
Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно на его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU 08:18
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
В сети появился финальный трейлер картины «Джуманджи: Новый уровень», пишет «Афиша Daily».
Профиль вчера в 12:43
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Происшествия
Установлена личность одного из убийц экс-мэра Киселевска
Как стало известно РЕН ТВ, установлена личность одного из напавших на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.
РЕН ТВ 01:23
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Общество
В Одессе нашли замену снесенному барельефу маршалу Жукову
Снос барельефа маршалу Жукову со здания Приморского военкомата начался в Одессе в четверг.
Взгляд.ру 07:51
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
Ugpressa.ru 04:24
Происшествия
Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства своей невестки
Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата.
Газета.Ru 08:54
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
RT на русском 08:21
Происшествия
Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32