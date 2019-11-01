Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию

Коммерческие Вестивчера в 23:09

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» из-за отмывания денег и финансирования терроризма

Наша версия04:56

Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»

РИА Новостивчера в 22:44

Омский банк лишили лицензии за сомнительные операции

Om1.ru01:40

Омский «Эксперт Банк» лишился лицензии

Омск здесь03:32

ЦБ отозвал лицензию у омского АО «Эксперт Банк»

ТАССвчера в 23:03

ЦБ лишил лицензии омский «Эксперт Банк»

НГС5501:21
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Политика

Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Политика

Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс

Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
Политика

МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на $30 млн в месяц

"В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 млн долларов в месяц", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам в пятницу.
Интерфакс 07:30
Экономика

Под Липецком появится завод по переработке сои

На новом заводе, корпуса которого займут территорию в 20 гектаров, будут производить соевое масло и соевый изолированный белок.
LipetskMedia.ru 06:36
Происшествия

В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика

Шестилетний мальчик, убитый накануне в детском саду в Нарьян -Маре, был не единственным ребенком в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Ненецкого автономного округа.
Радио Sputnik 05:17
Наука

Пользу каннабиса при психических расстройствах признали мифом

Применение каннабиса в медицинских целях, для терапии психических заболеваний, не только не облегчит состояние пациента, но и навредит ему, выяснили австралийские ученые.
МИР 24 07:05
Происшествия

Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы

В Москве на Большой Сухаревской улице в результате пожара обрушилась шахта лифта в одном из жилых домов.
Lenta.ru 09:13
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Общество

Петербург может принять участие в эксперименте по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами

Ряд российских регионов, включая Петербург, могут принять участие в эксперименте, в рамках которого организации будут платить физическим лицам за выполненные работы и оказанные услуги по гражданско-правовым договорам только по безналу.
DP.RU 08:11
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ работу Конституционного комитета Сирии

Ситуация в Сирийской Арабской Республике стала одной из главных тем встречи Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.
ТК Звезда 09:00
Культура

Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин

Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно на его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU 08:18
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру

Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Кино

Вышел финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

В сети появился финальный трейлер картины «Джуманджи: Новый уровень», пишет «Афиша Daily».
Профиль вчера в 12:43
Транспорт

Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Происшествия

Установлена личность одного из убийц экс-мэра Киселевска

Как стало известно РЕН ТВ, установлена личность одного из напавших на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.
РЕН ТВ 01:23
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Происшествия

Российского автохама на Hummer осудили за съемки порно с дочерью

Lenta.ru 08:53
Общество

В Одессе нашли замену снесенному барельефу маршалу Жукову

Снос барельефа маршалу Жукову со здания Приморского военкомата начался в Одессе в четверг.
Взгляд.ру 07:51
Армия и оружие

Военные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии

REGNUM 05:40
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца

Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
Ugpressa.ru 04:24
Происшествия

Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства своей невестки

Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата.
Газета.Ru 08:54
Транспорт

Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань

RT на русском 08:21
Происшествия

Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
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