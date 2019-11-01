Экономика
REGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вести31 октября в 23:09
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