Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
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Информация Банка России от 1 ноября 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО "Эксперт Банк"

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